الامارات | مفاجئة لاتصدق لرجل شعر بحكة وألم في اذنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتوقع رجل برتغالي أن الحكة والألم التي كان يعاني منهما في اذنه سببها كائنات قاتلة، ويرقات تعيش في اذنه مهددة حياته لانها في نهاية المطاف كان ستأكله من الداخل.

وذهب رجل يبلغ من العمر 64 عامًا إلى الأطباء يشكو من حكة ونزيف وألم في إحدى قنوات أذنه، وانتهى به الأمر في المستشفى، حيث اكتشف الأطباء أن قناة أذنه تسدها "يرقات قاتلة".

وتمكن الأطباء من التخلص من اليرقات باستخدام نوع معين من الملقط، ولسوء الحظ، تم ثقب جزء صغير من طبلة الأذن بواسطة يرقات أكل اللحم.

وكان الرجل لجأ لمستشفى بيدرو هيسبانو في ماتوسينهوس في البرتغال، حيث تم تشخيص إصابته بعدوى النغف.

قالت الدكتورة كاتارينا راتو: " اليرقات، يُطلق عليها اسم ذبابة الدودة الحلزونية،

وهي نوع من الذبابة الطفيلية التي تضع بيضها على الكائنات الحية الأخرى، والتي تأكل لحمها من قبل يرقاتها. وتضع كل أنثى ما يصل إلى 400 بيضة في لحم الحيوانات، وعادة ما تكون ذوات الدم الحار، وبعد ذلك يفقس البيض في اليرقات. بعدها تحفر اليرقات في الأنسجة وتلتصق بلحم العائل. ويمكن أن تكون مثل هذه الحالات قاتلة إذا تركت دون علاج.

وعادة ما توجد الذبابة في أمريكا الوسطى والجنوبية، وكذلك بعض جزر الكاريبي مثل جامايكا وكوبا. وقالت الطبيبة راتو إن المريض البرتغالي عولج بقطرات أذن بمضادات حيوية ومحلول حمض البوريك ومضادات حيوية عن طريق الفم.

وتعتبر المناطق الأكثر عرضة للإصابة هي الفم وأي جروح مفتوحة وفروة الرأس والفتحات الطبيعية مثل الأذنين والأنف، وإذا ماتت اليرقات أو تحللت في الأنسجة العميقة ، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالتها.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن الأطباء أنه بعد سبعة أيام من الفحص الأول، لم يعد لدى المريض أي يرقات.