عادية وبالخضار.. طريقة عمل شوربة العدس بمكونات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال أيام الطقس البارد عادة ما تبحث ربات البيوت عن الأكلات والمواد الغذائية التي تساهم في مد الجسم بالطاقة، وتساهم في الشعور بالدفء، ويأتي على رأسها شوربة العدس، إذ أنها تلقى إقبالًا كبيرًا على تناولها في فصل الشتاء تحديدًا، فضلًا عن احتواءها على العديد من العناصر المفيدة لصحة الجسم، وكذلك طرق تحضيرها بمختلف الوصفات البسيطة والشهية.

طريقة عمل شوربة العدس

ويمكن لربات البيوت تحضير شوربة العدس داخل المنزل في خطوات سهلة وبسيطة، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

المقادير

- عدس أصفر بكمية حسب الرغبة.

- فص ثوم.

- حبة بصل.

- حبة جزر.

- حبة كرات.

- حبة بطاطس.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

خطوات تحضير شوربة العدس

- أولى خطواتك لطريقة عمل شوربة العدس، من خلال وضع وعاء كبير على النار وضعي به كمية من الزيت.

- في الخطوة التالية ضيفي كل من البصل والكرات والثوم، مع قطع الجزر المقطع.

- يضاف العدس إلى المزيج السابق، ومن ثم يشوح جيدًا حتى يمتزج تمامًا بالمكونات.

- في آخر خطوة، ضيفي الماء إلى الخليط السابق، مع كل من الملح والفلفل الأسود والكمون، واتركي العدس حتى تمام النضج.

طريقة عمل شوربة عدس بالخضار

المقادير

- عدس أصفر بكمية حسب الرغبة.

- كرفس.

- مرقة.

- ثوم.

- زيت الزيتون.

- حفنة من الجزر المفروم الناعم.

- بصل أخضر مفروم.

- بقدونس المفروم.

- كمون.

- كاري.

- كزبرة جافة.

- مكعب من الزبدة.

طريقة عمل شوربة عدس بالخضار

- يُشوح الثوم في زيت الزيتون.

- في الخطوة التالية يضاف كل من الكرفس والجزر والكمون والكاري والبصل والكزبرة.

- فيما بعد تضاف كل من المرقة والعدس إلى الخليط، واتركيهم على النار.

- يضاف مكعب الزبدة مع البقدونس.

- امزجي المكونات جيدًا باستخدام الهاند بلندر، وقدمي الشوربة ساخنة.

فوائد تناول شوربة العدس

ومن ناحيتها، كشفت خبيرة التغذية ليندا جاد، عن أهمية تناول شوربة العدس خاصة في أيام فصل الشتاء، وذلك خلال استضافتها مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي، وشيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي».

وفندت خبيرة التغذية فوائد شوربة العدس في 3 فوائد:

- منح الجسم الطاقة المطلوبة في أيام البرد.

- تساعد في الشعور بالشبع لساعات طويلة على مدار اليوم.

- تحتوي على سعرات حرارية قليلة، لأنها من البقوليات وليست النشويات.