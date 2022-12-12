أقوى من المسكنات.. 5 أطعمة طبيعية تقلل التهاب المفاصل «تناولها مرتين أسبوعيا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير من المرضى عن طرق تساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل، خاصة كبار السن والتي تؤثر بالسلب على حياتهم وحركتهم ليصبحوا غير قادرين على التعايش، ومواصلة الحياة خاصة في فصل الشتاء، وتحديدًا في منطقتي اليدين والركبتين، لذا يحاولون البحث عن بدائل طبيعية تقلل الآلام.

وينصح أخصائي التغذية بضرورة تغيير أسلوب ونمط النظام الغذائي، والابتعاد عن الوجبات السريعة التي تؤثر على الصحة بشكل سلبي، والتي يمكن اتباعها من قبل المراهقين الذين يبنون أجسامهم.

ونصحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بتناول بعض الأطعمة الغذائية الصحية أكثر من مرة في الأسبوع لتقليل الاصابة بالتهاب المفاصل، من بينها الفاصوليا الخضراء مرتين على الأقل أسبوعيًا، لاحتوائها على مضادات الأكسدة بخلاف كونها مليئة بالألياف، وتعد مصدرًا غنيًا بالبروتينات، كما أنها غير مكلفة وتساهم في تقليل حدة الالتهابات.

أطعمة تقلل من الاصابة بالتهاب المفاصل

وفيما يخص أهمية تناول الفاصوليا، قالت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث سلامة الغذاء، إنها تقاوم متلازمة الأنسولين وتعمل على ضبط مستويات السُكر في الدم.

عناصر تقوي العظام والمفاصل

وأوصت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث وسلامة الغذاء، لـ«هُن»، بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات من بينها الأفوكادو، كونه من العناصر التي تساعد على تقوية العظام والعضلات، وتحتوي على نحو 485 مليجرام من البوتاسيوم، بخلاف قدرته الفعالة على مد الجسم بالطاقة، كما نصحت بضرورة تناول البامية والقلقاس كونهم مصدر هام ومفيد لمرضى التهاب المفاصل، بجانب تناول البطاطا الحلوة التي تحمي من أمراض الشيخوخة والتهاب المفاصل والعظام.