«الأرصاد» تحذر من انخفاض حاد في الحرارة.. نصائح للأطفال وكبار السن مع البرودة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأطفال وكبار السن، هم الفئة الأكثر قلقًا حيال التقلبات الجوية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، والتي قد تحدث بشكل مفاجىء، وذلك بسبب مناعهم الضعيفة ومن بينهم مَن يعاني من الأمراض الصحية المناعية والحساسية، خاصة بعد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية التي أعلنت انخفاض درجات الحرارة وأجواء شتوية باردة خلال الساعات المبكرة من الصباح والمتأخرة من الليل وتصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق.

تحذير من هيئة الأرصاد

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس اليوم الاثنين 12 ديسمبر2022، من تفاوت كبيرة في درجات الحرارة، إذ تسود أجواء دافئة على شمال البلاد فيما تكون حارة على محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، بينما تنخفض وتسود أجواء شتوية تصل للصقيع على بعض المناطق الأخرى.

حالة الطقس في محافظات مصر

وكانت نشرت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في محافظات مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلةً: «طقس خريفى مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل خلال ساعات النهار مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره؛ وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم على مدينة الإسكندرية 23 درجة مئوية نهارا، و13 درجة ليلا .

طقس مائل للبرودة في جنوب الصعيد

وسجلت خريطة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم 12 ديسمبر2022 حتى يوم الخميس 15 ديسمبر في جنوب الصعيد في قنا والأقصر وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وحار نهارًا ومائل للبرودة أول الليل وبارد في آخره، وتسجل درجات الحرارة اليوم على مدينة أسوان 28 درجة مئوية نهارا، و10 درجات ليلا .

شبورة في شمال الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم في شمال الصعيد على مدينة الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، 24 درجة مئوية نهارا و8 درجات ليلا، حيث يكون هناك شبورة مع طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وطقس معتدل الحرارة نهارا وبارد ليلا.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر عند قيادة السيارات نتيجة لانخفاض الرؤية الصباحية خوفا من وقوع الحوادث المروريى وحرصا على سلامة المواطنين.

وللتعامل مع تغير الطقس بين الحين والآخر، يُقدم هُن للأمهات وربات المنازل، طرق آمنة ونصائح للأطفال وكبار السن حالة الخروج من المنزل.

نصائح لكبار السن والأطفال

قدّمت منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد، لـ«هُن»، نصائح للأمهات للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، خاصة في موسم المدارس والجامعات، مشددة على ارتداء الأطفال وكبار السن الملابس الشتوية، لتذبذب الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، والتي تكون مائلة للبرودة خاصة في الساعات الأولى من الصباح والمتاخرة من الليل، بجانب الحرص على ارتداء الجواكيت أثناء الخروج إلى المدارس والجامعات.

كما شددت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد، على ضرورة ارتداء كمامات واقية أثناء فترة الصباح لتفادي استنشاق الأتربة والهواء غير الصحي، بجانب بخاخات لتعقيم اليدين، حرصا على عدم التعرض للفيروسات المعدية.