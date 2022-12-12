الامارات | أمازون تطلق خدمة تسوق جديدة على طريقة تيك توك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون خدمة جديدة للتسوق على طريقة تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك.

وتتيح الخدمة الجديدة التي أطلقت عليها أمازون اسم "إنسباير" عرض فيديوهات وصور تتيح للمستخدم تصفح وشراء منتجات من خلال محتوى يقدمه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية الشهيرة وغيرهم.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الفيديوهات والصور التي تظهر على صفحة المستخدم هي روابط للبنود المعروضة للبيع في الجانب الأيمن السفلي من الصفحة.

وأشارت أمازون إلى أن خدمة إنسباير متاحة فقط على تطبيق أمازون شوبنج للأجهزة المحمولة وسيتم توفيرها للمستخدمين في الولايات المتحدة طوال ديسمبر الحالي.