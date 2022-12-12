«نادين» طبيبة بيطرية بدرجة مطربة.. غنت أمام الرئيس في افتتاح المنصورة الجديدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى كلمات الأغنية الشهيرة «فيها حاجة حلوة» وقفت نادين العمروسي، إحدى متسابقات برنامج «الدوم» الشهير على المسرح تشدو بصوتها القوي والدافئ، وحضورها المميز خلال فاعليات افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، لتضع قدميها على أولى خطوات النجاح بغنائها أمام الرئيس.

نادين العمروسي: حدث هحكي عنه لأولادي وأحفادي

مشهد مهيب حاصر «نادين» خلال تواجدها على المسرح، تصفه نادين بالحدث الأهم والأبرز في مسيرتها: «الغناء حدث كبير ومهم وعظيم، بافتتاح مدينة جديدة وبغني قدام سيادة الرئيس السيسي، بعتبره والحمد لله أنه ربنا كرمني بلقطة هفضل احكي لولادي وأحفادي عليها».

وعن الكواليس أشارت «العمروسي» المطربة بدار الأوبرا وأوركسترا الشباب والرياضة إلى أن التحضيرات كانت تجتاز أكثر من 12 ساعة: «مجهود جبار لكل القائمين على الحدث والحفل».

متابعة خلال حديثها لـ «هُن»: «الحدث كانت كواليسه مبهرة، أكتر من 300 عامل وفني بيجهزوا، ده غير الوقت القياسي اللي عملوا فيه كل ده».

طبيبة بيطرية ومطربة.. والدوم أهم تجاربها

على الرغم من دراستها للطب البيطري، إلا أن موهبتها دفعتها لاحتراف الغناء: «بدرس طب بيطري، ولكن من الجامعة شاركت في مسابقة إبداع وبعد نجاحي فيها التحقت بأوركسترا الشباب والرياضة، ومن بعدها بدأت قررت اشترك في مسابقة الدوم».

من مسابقات الجامعات للتقديم بمسابقة الدوم، كانت خطوة بارزة في حياة «نادين»: «اشتركت في الدوم أهم برنامج مسابقات، واتدربت وربنا وفقني في كل الحلقات وعديت باختبارات كتيرة، لحد ما وقفت على مسرح الدوم وكنت مرعوبة من الرهبة والتوتر ويعتبر من أفضل التجارب».

وقفت على مسرح وقفت عليه كوكب الشرق

مسارح عِدة وقف عليها المطربة الشابة تشدو بصوتها كان آخرها لحظة الغناء أمام الرئيس: «وقفت على مسرح قبة جامعة القاهرة، اللي وقفت عليه السيدة أم كلثوم، وقبة دار الأوبرا المصرية ومسرح الهناجر وقصر الثقافة».