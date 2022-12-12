قطع إكسسوارات يوصي خبراء الموضة بها.. يجب أن تتواجد داخل خزانتك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قطع المجوهرات بأشكالها وتصميماتها المختلفة من الإكسسوار مثيرة للاهتمام دائمًا للسيدات، لكن هناك العديد من مجوهرات اليدين والقدمين لا تستخدمها النساء في كثير من الأحيان بشكل يومي.

وهناك بعض القطع التي يقول خبراء الأزياء إنه من الضروري أن تتواجد داخل خزانة ملابس كل امرأة، وذلك لاستخدامها المهم في العديد من المناسبات.

قطع مجوهرات يجب أن تكون في خزانة ملابسك

وكشفت صحيفة «تايمز» الهندية، عن أبرز قطع الإكسسوارات التي يجب أن تقتنيها كل سيدة داخل خزانة ملابسها، حسب ما أوصى خبراء الموضة العالميين، والتي من بينها:

1- حزام اليد

يعد حزام اليد من القطع التي تضيف جمالًا ومظهرًا جذابًا عند ارتداءها، خاصة عند حضور حفل زفاف أو أي سهرة مميزة، ما بين أعياد الميلاد والاحتفالات المختلفة.

2- الخواتم الفضية

تعد الخواتم من القطع الأساسية التي تحرص فئات كبيرة من النساء على ارتدائها، خاصة المصنعة من الفضية، وذلك لمنحها مظهرًا جذابًا عند ارتدائها في المناسبات المختلفة.

3- الأساور كبيرة الحجم

وللأساور عشاقها أيضًا من قطع الإكسسوارات، خاصة ذات الأحجام الكبيرة منها، وذلك لأنها تساهم في الحصول على مظهر جذاب، والتي يتناسب ارتدائها مع الأكمام القصيرة.

4- سلاسل العنق بأحجامها

لا غنى عن ارتداء سلاسل العنق بأحجامها، سواء القصيرة منها أو الطويلة؛ إذ يتناسب اختيار شكلها وحجمها على الذوق الخاص بالمرأة.