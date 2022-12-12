الامارات | فيديو.. سرقة 5 سيارات فاخرة في بريطانيا والشرطة تنشر المقطع بحثا عن اللصوص

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سرقة 5 سيارات فاخرة في بريطانيا والشرطة تنشر المقطع بحثا عن اللصوص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرقت خمس سيارات فاخرة ونادرة بقيمة 700000 جنيه استرليني ، أي ما يزيد على 855000 دولار، من منطقة بولفان الصناعية في اسيكس ، المملكة المتحدة.
التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو لعملية السرقة الجريئة ، والتي تظهر أن اللصوص اقتحموا الوحدة في 11 نوفمبر وسرقوا السيارات بسهولة.
ويُظهر مقطع الفيديو ، الذي تبلغ مدته دقيقة و 15 ثانية وتمت مشاركته على حساب شرطة اسيكس على تويتر ، اللصوص يسرقون السيارات باهظة الثمن في أقل من 60 ثانية.
وشوهد اللصوص فيما بعد يقودون المركبات الفاخرة بعيدًا.
شاركت شرطة اسيكس مقطع الفيديو مع تعليق نصه ، "نحن نحقق حاليًا في حادثة سرقت العديد من السيارات الفاخرة من وحدة على طريق برينتوود في بولفان في 11 نوفمبر ، هل شاهدت شيئا مريبا؟ إذا حدث ذلك ، يرجى الاتصال بنا. "
ووفقًا لموقع WalesOnline الإخباري، تم نقل سيارة سباق نادرة من طراز Ariel Atom وسيارة Mercedes-Benz A45 AMG 4matic و Porsche Cayenne و Porsche 911 Carrera و Mercedes Maybach جميعًا في تلك الليلة في الساعة 4.44 صباحًا.
وذكر التقرير كذلك أن "الشرطة لا تزال تبحث عن المخالفين ، بعد أن استعادت سيارة مرسيدس مايباخ. إنهم يناشدون أي شخص شاهد السرقة أو لديه كاميرا dashcam أو CCTV للإبلاغ".
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