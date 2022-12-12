الإسعافات الأولية لبلع الطفل عملة معدنية.. «افحصي مجرى الفم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثناء لعب الطفل ربما يلتقط عملة معدنية أو أشياء أخرى ويضعها في فمه عن طريق الخطأ، ويعد ذلك من الأمور الشائعة، ولأن الأطفال يحبون تجربة كل جديد، وذات بريق لامع، ولا تعرف الأم كيف تتصرف الأم في هذه الحالة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» نصائح في حال ابتلاع الطفل لجسم غريب أو عملة معدنية.

من جهته، قال الدكتور عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، إنه في حالة ابتلاع الطفل عُملة معدنية يجب مراقبة البراز للتحقق من خروجها، فإن ابتلاع الطفل للعملة المعدنية يشكل خطرًا على حياته وصحته، وبابتلاعه لأي شيء عن طريق الخطأ قد تصبح حياته بذلك مهددة، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث تتم كثيرًا مع كبر سن الطفل، بسبب أنه يبدأ تدريجيًا في حب استكشاف واستطلاع أشياء عديدة.

إسعافات أولية تتخذها الأم عند بلع الطفل لعملة معدنية

- من المهم عند عدم معرفة كيفية التصرف أن يلجأ الآباء إلى الطوارئ.

- لا يجب على الأم «التخبيط» على ظهر الطفل.

- على الأم إجراء فحص مجرى الهواء من خلال طلبها منه فتح فمه للتحقق من وضع العملة، إذا لم يكن مرئيًا، فهذا يشير إلى أن العملة المعدنية تسد مجرى الهواء.

- يجب حمل الطفل باستخدام الساعد في وضع موجهًا لأسفل وإعطاءه ربتة قوية.

- محاولة إطعامه الخبز لتشكيل حاجب حول العملة المعدنية، وبالتالي يسهل تمريرها.

علاج الطفل عند بلعه لعملة معدنية

- يجري الوالدين الأشعة السينية على الطفل لمعرفة مكان العملة عند الابتلاع.

- إذا كانت العملة المعدنية كبيرة يجب التوجه إلى عمل أشعة على منطقة الرقبة والبطن.

إحتياطات يجب اتباعها لوقاية الطفل

- لا تتركي الطفل وحيدًا بعيدا عن عينيك.

- يجب على الأم دومًا أن تقدم إلى الطفل الرعاية المستمرة.

- لا تسمح للطفل باللعب بأي نقود مثل الأوراق أو العملات المعدنية.

- لا تدعي الطفل يلعب بالدُمى والألعاب ذات المكونات الصغيرة القابلة للفصل.

- يجب على الآباء شراء الألعاب التي ينصح بها الأطفال من نفس الفئة العمرية فقط.

- تأكدي من فحص الأرضيات والأرفف على مستوى الأرض للتأكد من عدم وجود أشياء صغيرة.

- إذا كان الطفل كبيرًا بما يكفي لفهم التعليمات الأساسية، فيمكن للوالدين التحدث مع الطفل حول مخاطر ابتلاع العملة المعدنية.

وشددت هايدي فايز، أخصائي الباطنة، لـ«هُن»، على أن بلع الطفل للعملة يعد من أخطر الأشياء، لكونها قلوية مرتبطة بمادة كيميائية وشحنة كهربائية، لذلك يجب الحرص على الطفل، والحفاظ على نظام غذائي يحتوي على أطعمة غنية بالألياف مثل الموز؛ إذ يساعد في حركة الجهاز الهضمي السريعة للطفل.