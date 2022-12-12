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بدلات نسائية كلاسيكية ومودرن.. «براقة ولامعة وتناسب جميع الأذواق»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بدلات نسائية براقة ولامعة

البدلات النسائية البراقة واللامعة التي تناسب النساء هي أحد القطع التي تدوم موضتها لفترات طويلة، لذلك يحرص خبراء الموضة على اختيارها بشكل دائم، حيث يمكن تنسيقها بالعديد من الأشكال والأساليب المختلفة، إذ أنها تناسب الكلاسيكية والمودرن وتناسب جميع الأذواق، ونقدم لكل سيدة من خلال «هُن» تنسيقات بدلات نسائية براقة ولامعة بحسب مجلة «Vogue» العالمية.

مختلفة الأنواع والاشكال

تعتبر موديلات البدلات النسائية البراقة أكثر أناقة بين الإطلالات الكلاسيكية فتختلف أنواعها وأشكالها، وتكون البدلات الرسمية البراقة للسهرة ذات تطريز كامل وبألوان جريئة، وفي حال كنتِ تريدين الحصول على مظهر مختلف وجذاب.

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تطريزات عديدة

يمكنكِ اختيار البدلة التي تتسم بتطريزات بارزة من على الخصر أو الأكتاف.

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مناسبة لجميع الأوقات

تتناسب هذه الإطلالة في العمل أو للحصول على مظهر كلاسيكي وعصري.

في حال كنتِ تفضلين الإطلالات الرسمية والكلاسيكية الأنيقة، تعتبر البدلات من الإطلالات المميزة والتي تظهر موضتها بأشكالها وألوانها المختلفة، فنجد منها ما يتناسب مع العمل وأخرى منها ما ما يتلاءم مع المناسبات الرسمية الخاصة.

تناسب المناسبات اليومية فنجد منها ما يتناسب مع المناسبات اليومية، ومنها ما يتلاءم مع السهرات الليلية لإطلالة فريدة من نوعها.

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تنسيقات البدلة مع قطع الملابس:

البدلات البراقة لها الكثير من الأشكال المختلفة، لذا تُنسق البدلة سواء مع قميص أبيض أو أي لون آخر.

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التنسيق مع الحقيبة

تتناسب البدلة مع العديد من الحقائب المختلفة لتجعلها تتناسب مع موديلات البدل المختلفة.

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مختلفة الحجم:

كما برز منها أستايلات واسعة وأخرى ضيقة، مما يضمن لكِ إطلالة مناسبة ومميّزة للحصول على مظهر مختلف وبعيد عن المعتاد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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