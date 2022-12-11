ماذا يحدث لطفلك إذا حصل على تطعيم لا يناسب سنه؟.. استشاري يجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

التطعيم ضد شلل الأطفال من الخدمات السنوية التي يجرى توفيرها بمختلف أنحاء الجمهورية في كل عام، والتي تستهدف الصغار بدءًا من اليوم الأول للولادة وحتى 5 سنوات، وذلك بهدف حمايتهم من التعرض للإصابة بهذا المرض المزمن.

وبالتزامن مع انطلاق حملات تطعيم شلل الأطفال، خاصة داخل المدارس المختلفة بأنحاء الجمهورية، ومع تطبيق ضرورة حصول الصغار على المصل المضاد، قد يحصل عليه بعض ممن تجاوز عمره الخمسة أعوام داخل الفصل الدراسي، وهو ما أثار تساؤلات العديد من الأمهات بشأن هل ما إن كان هناك ضررًا من الأمر على صحة الطفل أم لا؟.

طبيب يكشف تأثير حصول الصغار على تطعيم شلل الأطفال بعد سن الخامسة

من ناحيته، كشف الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال تصريحاته لـ«هن»، عن مدى تأثير حصول الصغار على تطعيم شلل الأطفال بعد تجاوز سن الخامسة، وهو ما يقع ببعض الحالات دون قصد بنسب بسيطة للغاية.

وقال «الكيلاني»، إنه لا يوجد أي ضرر صحي في حال حصول الطفل على مصل شلل الأطفال بعد تجاوزه السن المحدد، مؤكدا: «مفيش أي أضرار صحية عليه من المصل بالعكس هو آمن تمامًا».

انطلاق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال

وانطلقت صباح اليوم الأحد، حملات التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 في جميع محافظات الجمهورية، والتي من المقرر أن تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وبشكل مجاني.