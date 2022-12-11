«الصحة» تكشف عن علامة شائعة تدل على الإصابة بـ سرطان الثدي.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يظل سرطان الثدي واحدا من الأمراض التي تسبب رعبًا كبير لدى السيدات، خوفًا من الإصابة به، خاصة من تعاني من التاريخ المرضي العائلي؛ إذ تصاب به الكثير من السيدات ويؤرق حياتهن وحياة أسرهم، حتى يدخلن في معركة مصيرية إما الانتصار أو الهزيمة، لذا تحرص وزارة الصحة والسكان دومًا على المتابعة الدورية بالعلامات الشائهة المشيرة للإصابة وطرق الوقاية.

«الصحة» تكشف عن علامة شائعة تدل على الإصابة بـ سرطان الثدي

وفي إطار التوعية بضرورة المتابعة والكشف عن الأعراض، كشفت وزارة الصحة السكان، في منشور توعوي لها، عن العلامات الشائعة للإصابة بالمرض، وأبرز المؤشرات التي تشير إلى احتمالية الإصابة بـ سرطان الثدي.

وأكدت «الصحة» أن تلك العلامة تتمثل في خروج وظهور إفرازات غير طبيعية من «حلمة الثدي»، وهو أمر يستوجب زيارة الطبيب على الفور.

علامات الإصاية بسرطان الثدي الشائعة

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت من قبل عن أعراض الإصابة بسرطان الثدي، والتي تتمثل في الآتي:

- ظهور كتلة أو سماكة في الثدي.

- تغيير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

- تغيير في مظهر الحلمة.

- تغيير في الجلد المحيط بها.

الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي

وأكدت وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا، أن السبيل الوحيد للوقاية من المرض وتطوراته، هو الكشف المبكر عنه، إذ يساهم في العلاج والتعافى السريع.

الكشف والمتابعة مجانا

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أوضحت أن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا، وذلك بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأشارة «الصحة» إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لها، فضلًا عن تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مستشفى تابعا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وتأتي الوحدات الصحية التابعة للمبادرة: يوميًا ما عدا الجمعة، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.