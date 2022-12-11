انتعاش سوق الذهب الصيني على «فيسبوك».. وتحذيرات من مخاطره الصحية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التأرجح في أسعار الذهب، لم يشغل الكثير من السيدات عن الزينة بهذا النوع من الحُلي، حتى وإن كانت «زينة صيني»، إذ لجأ الكثير من السيدات وخاصة ربات المنازل لاستبدال الذهب الصيني بالمصوغات الذهبية المصوغات، التي ربما لا تختلف كثيرًا في رونقها وتشكيلها عن الذهب الأصلي، رغم أسعارها المنخفضة، دون النظر للمشكلات الصحية التي يمكن أن تسببها بسبب المواد المصنوعة منها.

انتعاش الذهب الصيني على «فيسبوك»

وخلال الأيام القليلة الماضية، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولون المصوغات الذهبية الصينية لبيعها، إذ تداول الكثير أشكال مميزة للحلي وبأسعار زهيدة تقل عن أسعارها بالمحلات المُخصصة لبيعها، استغلالًا لما تبحث عنه السيدات في الحصول على الزينة والحلي دون تكلفة عالية، أو مصنعية.

الأسعار من 30 جنيها

وتُعرض العديد من المصوغات الذهبية بأسعار زهيدة جدًا على مواقع البيع المتخصصة والشهيرة والمحلات أيضًا المعنية ببيع الذهب الصيني، وكان محمد أحمد، أحد أصحاب محلات الذهب الصيني بمنطقة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، أكد لـ«الوطن» من قبل، أنّ أسعار المنتجات التي يقدمها بسيطة جدًا، إذ تنوع بين أساور يتراوح سعرها بين 300 و500 جنيه، أما أسعار الخواتم تبدأ من 30 وحتى 80 جنيها، بينما يصل ثمن السلاسل غير المنقوشة إلى 300 جنيه و«الغوايش» تبلغ 70 جنيهًا.

خطورة الذهب الصيني على البشرة

وعلى الرغم من تنوع أذواق الحُلي الصيني، وأسعاره المنخفضة، إلا أن ارتداؤه قد يسبب الكثير من المشكلات الصحية الخطيرة، إذ حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، من ارتداء الذهب الصيني، لأن المشغولات تتألف من معادن موجود معظمها في القمامة، وعلى رأسها ألمونيوم ورصاص ونيكل، ويتم صبها بأشكال مشغولات فيما بعد قبل وضع طبقة تشبه دوكو السيارات عليها، مؤكدًا في حوار إعلامي سابق أن النيكل والرصاص أكثر أنواع المعادن مضرة بالبشرة، ويسببان حساسية، وقد يصل للإصابة بالسرطان.

من جانبه، حذر الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، لـ«هُن» من شراء المصوغات الذهبية من أماكن غير مضمونة حتى لا تتعرض للغش، إذ يبيع البعض الذهب الصيني بدلًا من الأصلي.

كيف تفرق بين الذهب الأصلي والذهب الصيني؟

كان أحمد علي، أحد تجار الذهب، أوضح من قبل لـ «الوطن»، طرق التفرقة بين الذهب الأصلي والذهب الصيني، التي جاءت كالتالي:

- المغناطيس

ينجذب الذهب الصيني للمغناطيس، بينما الذهب الأصلي لا يمكن أن ينجذب

- الوزن

الذهب الأصلي يتميز بخفة وزنه، على عكس الذهب الصيني يتميز بثقل وزنه.

- الخِتم

الذهب الأصلي لا بد أن يكون به ختمًا واضحًا وظاهرًا، بينما الذهب الصيني لا تحتوي القطع الخاصة به على أختام.

- اللون

الذهب الصيني به لمعة وبريق تفوق لمعة الذهب الأصلي.