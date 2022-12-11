القاهرة - سمر حسين - ماما

ما بين ساعة وأخرى تتغير درجات الحرارة، وتختلف أحوال الطقس، إذ يشعر المواطنون في فترات طويلة بالبرودة ثم يعقبها ارتفاع الحرارة، ويبقى الخوف من الأتربة العالقة التي تنتشر بالجو وتسبب العديد من المشكلات الصحية المختلفة، خاصة لكبار السن والأطفال، وأصحاب الأمراض المناعية والحساسية.

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الأتربة

وكانت هيئة الأرصاد، حذرت المواطنين من حالة الطقس، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «متابعينا الكرام ؛ انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى إلى 2000 متر نتيجة الأتربة العالقة، ويرجع ذلك نتيجة تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح».

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يتحسن مستوى الرؤية الأفقية مع تقدم الوقت.

«الأرصاد» تحذر من الأتربة.. نصائح عاجلة لحماية الأطفال وطلاب المدارس

وتخشى العديد من الأمهات على صحة أطفالهن خاصة خلال الساعات المُبكرة من اليوم وأثناء التواجد في المدرسة، إذ يكونوا عُرضة للإصابة بمضاعفات وأمراض بسبب الطقس والأتربة.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح لحماية الأطفال وطلاب المدارس، خلال حديثه لـ «هُن»، على النحو التالي:

تطعيم الأنفلونزا

نصح استشاري الحساسية والمناعة، بضرورة الحصول على جرعات تطعيم الأنفلونزا، للحماية خلال موسم الأنفلونزا.

لقاح الالتهاب الرئوي

يمكن التحدث للطبيب الخاص بطفلك حال احتياجه لتناول لقاح الالتهاب الرئوي من أجل الحماية.

تجنب التمرين خارج المنزل

تجنب ممارسة الرياضة في هذه الأجواء، إذا كنت مصابًا بالربو، أو الأمراض التنفسية إذ ربما تتعرض لضيق التنفس حال ممارسة التمارين.

الوشاح

ضرورة الالتزام بتغطية الفم عندما يكون مريض الحساسية خارج المنزل، حتى يحمي مجاري الهواء، عن طريق تسخين الهواء، قبل تنفسه.

المرطبات

يساعد المرطب في تخفيف حدة التنفس مع الأجواء الجافة.

تنظيف اليدين

يجب غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، بالصابون والماء، واستخدام معقم اليدين خارج المنزل.

إعاد اليدين عن الوجه

أبقي يديك بعيدا عن وجهك حتى لا تنتقل لك الفيروسات مثل الأنفلونزا، أبقي يديك بعيدا عن الأنف والعينين.