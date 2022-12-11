الأدوية الممنوعة مع تطعيم شلل الأطفال.. أبرزها «الكورتيزون وعلاجات السرطان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي اطلقتها وزارة الصحة والسكان، يكثر بحث الأمهات عن الأدوية الممنوعة مع تطعيم شلل الأطفال، خوفًا منهن أن يكون لتلك الأدوية أثارًا جانبية تضر بصحة الصغار، وعلى الرغم من أن التطعيم آمن تمامًا، طبقًا لوزارة الصحة التي أكدت على أهميته، إلا أن هناك مجموعة من الأدوية والحالات المرضية الخطيرة التي يُمنع معها تلقي جرعات التطعيم، وفي التقرير التالي يُقدم «هن» للأمهات، معلومات عن الأدوية الممنوعة مع تطعيم شلل الأطفال حتى يتجنبن الأثار الجانبية ولا تسبب تلك الأدوية أضرار للطفل.

تطعيم شلل الأطفال مع المضاد الحيوي

بالنسبة لتطعيم شلل الأطفال مع المضاد الحيوي، أكدت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، أن التطعيم آمن تمامًا ولا يتعارض مع تناول أدوية المضاد الحيوي، وذلك لتخفيف قلق الأمهات التي تخشي تطعيم أطفالها ظنًا أنه يتعارض مع المضادات الحيوية، وقالت الدكتورة رحاب اللقاني، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة الأم والجنين، «التطعيم ضد شلل الأطفال آمن تمامًا ولا يتعارض مع الأدوية الأخرى مثل المضاد الحيوي».

أما بالنسبة لأدوية السرطان والعلاج بالكورتيزون، قالت وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، «يُمنع تطعيم الأطفال المصابين بنقص المناعة الأولية، والذين يتم علاجهم بالعلاج الكيماوي والإشعاعي، ومرضى السرطان، ومن يتم علاجه بالكورتيزون، والذين يعانون من نزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع بدرجة الحرارة، ويتم تأجيل تطعيمهم لحين زوال الأعراض».

أما بالنسبة للقاحات، فإن تطعيم شلل الأطفال لا يتعارض مع أي لقاحات أخرى، إذ يمكن أخذه مع أي لقاح أخر في نفس الوقت أو قبله دون الحاجه لأي فترات فاصلة بينهما، لكن في حالة إصابة الطفل بكورونا يفضل تأجيل التطعيم لحين زوال الأعراض.

الأدوية الممنوعة مع التطعيم

وأوضحت «اللقاني»:«بالنسبة للأدوية الممنوعة مع تطعيم شلل الأطفال هي الكورتيزون طويل المفعول، أو العلاجات التي يأخذها الأطفال مرضى اللوكيميا والأمراض الدموية، لا يمكن معها تناول التطعيم في ظل أخذ أدوية هذه الأمراض بل يُمنع التطعيم تمامًا، لكن غير ذلك فالتطعيم آمن مع باقي الأدوية الأخرى»، لذلك تستطيع الأمهات تطعيم أطفالها دون خوف أو قلق من أي علاج أخر يتناوله الطفل.