نصائح مهمة قبل التطعيم ضد شلل الأطفال.. «احذري الرضاعة ونقص المناعة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

نصائح مهمة قبل التطعيم ضد شلل الأطفال على الوالدين مراعاتها، وتحديدًا مع انطلاق حملات التطعيم على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات، وهو ما يتزامن معه البحث عن النصائح الهامة قبل التطعيم وبعضه، وأيضًا موانع التطعيم ضد شلل الأطفال، والأعراض التي يجب مراعاتها عند إعطاء الجرعة للطفل، وكيفية التعامل مع الأعراض الجانبية بعد تلقي التطعيم مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والحكة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عفيفى السيد، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة لـ«هُن» إن التطعيم ضد شلل الأطفال من أهم الأشياء الواجب على كل أم الحرص عليها ومراعاتها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازيه خلال التطعيم ضد شلل الأطفال، وقدم نصائح مهمة قبل التطعيم ضد شلل الأطفال لتتخذها كل أم، ونستعرضها على النحو التالي:

نصائح مهمة قبل التطعيم ضد شلل الأطفال

- يُنصح بالامتناع عن الرضاعة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع قبل وبعد التطعيم.

‏- الحرص على وجود فرق بين التطعيم ضد مرض شلل الأطفال وأي تطعيم آخر.

- الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة لا يفضل منحهم التطعيم.

- عدم إطعام الطفل قبل مرور نصف ساعة على الأقل بعد التطعيم.

- عدم تطعيم الطفل الأقل من سنتين إلا بعد مرور نصف ساعة من الرضاعة.

حالات لا تتعارض مع التطعيم ضد شلل الأطفال

- الطفل الذي يأخذ بخاخات الأنف والصدر المحتوية على الكورتيزون لا تتعارض مع التطعيم.

- إعطاء المضادات الحيوية لا يتعارض مع التطعيم.

- الارتفاع في درجات الحرارة لا يتعارض مع التطعيم ولكن يؤجل التطعيم لحين استقرار الحالة.

- نزلات البرد وما يصاحبها من رشح وكحة لا تتعارض مع التطعيم.

- التطعيم آمن مع الأطفال المصابين بحساسية الأنف أو الصدر أو حساسية الطعام كالألبان والقمح وغيرها.

- لا يشترط مرور15 يوما بين التطعيم وحملة شلل الأطفال وتطعيم المكورات الرئوية أو الإنفلونزا البكتيرية أو الإنفلونزا الموسمية.

موانع التطعيم ضد شلل الأطفال

- الطفل الذي أخذ تطعيم الروتا، ولم يمر عليه 15 يوما لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال.

- الطفل الذي يتناول أدوية تحتوي على كورتيزون بالفم مثل زيلون وبريدسول بجرعة 2 مجم، لمدة أسبوعين فأكثر لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال.

- الطفل الذي يعاني من مرض نقص المناعة لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال وممنوع على إخوته أيضًا الذين يعيشون معه في البيت تناول التطعيم.

- عدم إعطاء التطعيم للطفل الذي يعانى من إسهال وقئ.

- ويُمنع على المصابين بسرطان الدم.

- والمتلقون لأدوية الجهاز المناعي.