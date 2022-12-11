موانع تطعيم شلل الأطفال.. هذه الأدوية تمنع طفلك من تلقي الجرعات

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع انطلاق قافلة التطعميات اليوم بمحافظات مصر المختلفة، تبحث الأمهات عن موانع تطعيم شلل الأطفال، كي لا يقع أطفالهن في بعض المشكلات الصحية، أو الآثار الجانبية الضارة، ليبقى الأطفال في آمان، ومن المقرر تحرك الفرق الطبية المختلفة، اليوم الأحد، من خلال فرقتين إحداها داخل الوحدات الصحية، وأخرى متحركة في الميادين والمؤسسات وبجوار الكنائس والمساجد والنوادي الصحية والساحات الكبرى للوصول إلى ما يقارب 17 مليون طفل مستهدف، بحسب وزارة الصحة والسكان.

موانع تطعيم شلل الأطفال

ويرصد «هُن» في السطور التالية، موانع تطعيم شلل الأطفال، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان، حول التطعيمات.

1- الأطفال المصابون بنقص المناعة.

2- المصابون بسرطان الدم.

3- المتلقون لأدوية تثبيط الجهاز المناعي مثل أدوية السرطان.

متى يجب تأجيل التطعيم؟

وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان، يؤجل التطعيم ضد شلل الأطفال في حالة الإعياء الشديد مع أو دون ارتفاع درجات الحرارة، لحين الاستقرار وزوال الأعراض.

تطعيم شلل الأطفال والرشح

كان الدكتور رامي فؤاد، استشاري طب الأطفال أكد من قبل لـ«هن»، أنه حال إصابة الطفل بالإنفلونزا والرشح الشديد، وظهور علامات الإعياء، يجب تأجيل حصوله على جرعة تطعيم شلل الأطفال حتى اختفاء الأعراض، ويمكنه تلقي الجرعة إذا لم يظهر الإعياء الشديد على الطفل والأعراض المصاحبة له.

تطعيم شلل الأطفال والسخونية

وأكدت وازرة الصحة والسكان، أنه حال ارتفاع درجات الحرارة، وظهور السخونية على الطفل يجب على الفور تأجيل تلقي الجرعة حتى تستقر الحالة تمامًا.

الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال

قد يحدث بعض الأعراض الجانبية للأطفال بعد تلقي التطعيم ضد شلل الأطفال، على النحو التالي:

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- إحمرار موضع التطعيم.

- حكة.

- إحساس بالتعب والإرهاق وتزول من تلقاء نفسها.