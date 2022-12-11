طريقة عمل سد الحنك.. حضريه في دقائق بالسمسم والشكولاتة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفضل الكثير من السيدات البحث عن طريقة عمل سد الحنك، فهو واحد من الحلويات الشرقية والشعبية التي اشتهرت به الكثير من المنازل المصرية القديمة، خاصة إنه غير مُكلف على الإطلاق ويمكن اعداده بمكونات سهلة وبسيطة ومتاحة في المنزل، كما أن إعداد هذا النوع من الحلوى لا يستغرق وقتًا طويلًا، ويعد من الحلويات الشتوية التي تمنح الدفئ، وسوف نستعرض طريقة عمل سد الحنك في السطور التالية:

طريقة عمل سد الحنك

وإليك طريقة عمل سد الحنك، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، إذ تتفنن ربات المنازل في إعداده بأكثر من مذاق وطعم.

مكونات طريقة عمل سد الحنك

- ملعقتان سمن.

- ملعقتان سمسم.

- كوب دقيق.

- نصف كوب سكر.

- كوب ماء.

- قرفة.

- شيكولاتة.

- مكسرات.

طريقة عمل سد الحنك

- في البداية حمري السمسم في السمن على نار هادئة وانتظري حتى يتحمص ويتغير لونه.

- ضيفي الدقيق وقلبيه جيدًا مع السمسم حتى يصبح الدقيق ذهبيا.

- اخفضي درجة حرارة النار عليه.

- على الجانب الآخر، يذاب السكر في الماء.

- صبي الماء إلى الدقيق وقلبيه جيدا، حتى تصبح عجينه متماسكة.

- يزين بالقرفة والمكسرات، ثم يقدم ساخنًا.

طريقة عمل سد الحنك بالشوكولاتة

إليكٍ طريقة عمل سد الحنك بالشوكولاتة، بخطوات الشيف محمد حامد:

مقادير طريقة عمل سد الحنك بالشوكولاتة

- كوب إلا ربع دقيق.

- ربع كوب كاكاو خام.

- سمن.

- كوب ماء.

-كوب حليب.

- كوب إلا ربع سكر.

- ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

- مكسرات للتزيين.

طريقة عمل سد الحنك بالشوكولاتة

- في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الكاكاو والحليب، وقلبي جيدًا باستمرار، حتى تتماسك العجين.

- ضيفي السكر والفانيليا حتى تختلط مع المكونات.

- انتظري حتى تتماسك حلاوة الدقيق ثم تصب فى طبق.

- قدميه ساخنًا وتزين بالمكسرات.