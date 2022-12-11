مصريات ضمن قائمة فوربس 2022.. نماذج ملهمة في الموضة والرياضة والبيزنس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإبتساماتهن الجميلة ظهرن على غلاف المجلة الأمريكية «Forbes»، لتميزهن في مجالات الحياة المختلفة منها المجالات العلمية والتجميلية والرياضية وإدارة الأعمال، ضمن الـ30 سيدة اللاتي صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2022، كانت الشابة المصرية مرمر حليم أولهم، أما قائمة «30Under30» تميزت البلوجر المصرية هادية غالب ولاعبة التنس ديما مشرف، والكثير من السيدات اللاتي كرمتهن المجلة الأمريكية ضمن أعدادها على مدار 2022 بعد مشوار طويل من الإنجازات العالمية والإقليمية.

مصريات في قائمة فوربس 2022

على مدار عام 2022، أعلنت المجلة الأمريكية «Forbes»، المعنية بالدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، عن مجموعة من الأسماء لمصريات مؤثرات ورائدات أعمال نجحن في مجالات مختلفة، منهم القائمة التي صدرت عن المجلة في الشهر الماضي تحت إسم «30Under30»التي تضمت مجموعة من رواد الأعمال والشخصيات الملهمة والرياضيين وأيضًا المبتكرين، فازت منها 5 سيدات من 12 شخص مشارك في المسابقة، منهن هادية غالب ولاعبة الاسكواش نوران جوهر، حسب الموقع الرسمي لـ«Forbes».

هادية غالب

في عام 2022 كان للبلوجر هادية غالب، 29 عامًا مكانًا في قائمة «30Under30» التي اعلنت عنها مجلة «Forbes»، واختارتها المجلة لكونها من أشهر رائدات الأعمال المصريات بعد تأسيسها شركة GPH، كما أنها واحدة من المؤثرات في مجال التسويق، وتتوفر منتجاتها على المستوى الدولي وتباع في 32 دولة حول العالم.

مريم هيثم عصمت

اختارت مجلة «Forbes» الأمريكية الباحثة في علوم الفيزياء الفلكية مريم هيثم عصمت، 24 عاماً، ضمن قائمة «30Under30» لعام 2022، بعد إنجازاتها في مجال العلوم والتكنولوجيا، ومشاركتها في العمل على تليسكوب جيمس ويب، التابع لوكالة ناسا، وهو أشهر تليسكوب في العالم حاليًا، كما أنها تدربت في معهد علوم تلسكوب الفضاء لـ«ناسا»، وشاركت في ترجمة بعض الحقائق الرئيسية عن تلسكوب جيمس ويب للغة العربية، وحاليًا هي طالبة الدكتوراة في جامعة جونز هوبكنز.

فاطمة الشناوي

ضمن قائمة «30Under30» لمجلة «فوربس» لعام 2022، كانت الثلاثينية فاطمة الشناوي ضمن فئة التمويل، فهي شريكة مؤسسة في Khazna Tech، وهو تطبيق خزنة للتكنولوجيا المالية أطلق في عام 2020، وهو واحد من التطبيقات التي تساعد قطاع الاستثمار بشكل كبير.

دينا مشرف لاعبة التنس

تصدرت اللاعبة المصرية دينا مشرف، 28 عامًا، قائمة«30Under30» لمجلة «فوربس» لعام 2022 عن الفئة الرياضية، بعد حصولها على العديد من الجوائز في سن صغيرة منها بطولة إفريقيا عام 2011، وحصولها على اللقب الإفريقي لـ7 أعوام متتالية من 2014 حتى 2020، بالإضافة إلى ذلك حصلت على ذهبية بطولة إفريقيا لتنس الطاولة 2022، وتصنف ضمن 29 عالميًا في تنس الطاولة.

لاعبة الاسكواش نوران جوهر

كانت لاعبة الاسكواش المصرية نوران جوهر، 25 عامًا واحدة ضمن المصريات في مجلة فوربس 2022، ضمن قائمة «30Under30»، بعد أن احتلت صدارة التصنيف العالمي للاسكواش للسيدات، وفازت بـ8 نهائيات من أصل 12 نهائي موسم 2021/2022، وحصلت على أول لقب في بطولة براغ المفتوحة عام 2013، وهي في الـ 16 من عمرها.

مصريات ضمن قائمة «30 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2022»

في مجال الموضة والعلامات التجارية المختلفة، هناك مجموعة من المصريات اللاتي حفرن أسمائهن في مجلة «Forbes»، أولهم مرمر حليم التي صنعت علامة الازياء المهتمة بالموضة بإسمها عام 2012، في دبي وتصمم فساتين السهرة والزفاف والملابس الجاهزة والقفطان، كما تملك العلامة التجارية 13 فرعًا في جميع أنحاء العالم، ومكتبين للعلاقات العامة في لوس أنجلوس والهند، وارتدى تصاميمها عدة مشاهير مثل يونيو- جونج وكارول سماحة وأصالة وديبيكا بادوكون.

أطلقت«حليم» مجموعتها الخاصة من فساتين الزفاف في هولندا وهونج كونج وكوريا الجنوبية، وتخطط لافتتاح 4 متاجر جديدة في كوريا الجنوبية وسنغافورة، بالإضافة إلى إطلاق خط أحذية الزفاف.

جود بن حليم

شاركت بن حليم في تأسيس علامتها التجارية للمجوهرات في عام 2011 مع والدتها الأردنية رنا العزم، وهي في الـ17 من عمرها، جذبت تصاميمها انتباه المشاهير مثل نيكول آري باركر وهند صبري وسوسن بدر، افتتحت العلامة التجارية فرعها الثالث في مصر عام 2021، تتميز تصاميمها للمجوهرات بكونها ذات طابع هندسي.

المصممة مرام برهان

أسست مرام برهان علامة تجارية تحمل اسمها لتصميم الأزياء الراقية، ومجموعة من الفساتين المطرزة والمزخرفة المستوحاة من الطبيعة، جذبت تصاميمها العديد من المشاهير العرب مثل منى زكي ويسرا ودينا داش.

دعاء جاويش

تركت جاويش عملها في مجال سلاسل التوريد عام 2018، لتأسيس «The Hair Addict» للعناية بالشعر المجعد والطبيعي، لديها أكثر من 570 ألف متابع في فيسبوك وإنستجرام ، كما أن لها فرعين في مصر والإمارات، تبيع من خلالهم 17 منتجًا وتخطط لزيادتهم إلى 30 منتجًا قبل نهاية عام 2022.