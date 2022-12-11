طريقة عمل مشروب بسكويت القرفة.. لذيذ ومناسب للشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأ الطقس يشتد برودة وأصبح تناولنا للمشروبات الساخنة متزايدا للشعور بالدفء، وينحصر أغلبنا نحو فكرة أن المشروب الساخن يكون شرب الشاي أو السحلب، أي المعتاد عليه الجميع، وكسرًا لهذا الاعتياد سوف نوفر لكم في السطور المقبلة طريقة عمل مشروب بسكويت القرفة الساخنة، حسب الشيف غادة جميل، في برنامجها «اتفضلوا عندنا»، الذي يعرض على قناة «cbc سفرة».

مشروب بسكويت القرفة الساخنة

لعمل مشروب بسكويت القرفة الساخنة ستحتاجين إلى:

- بسكويت قرفة.

- ملعقة كبيرة من زبدة البسكوت.

- لبن.

- كريمة.

- قرفة.

وللتزيين ستحتاجين إلى:

- كريمة مخفوقة.

- بسكويت قرفة.

- صوص كراميل.

طريقة عمل مشروب بسكويت القرفة الساخنة

- ضيفي في وعاء على النار اللبن مع الكريمة، واتركيهما حتي يصبح قوامهما ثقيلا.

- ضيفي ملعقة زبدة البسكوت وقومي بتقليبهم جيدًا حتى تذوب في خليط اللبن.

- اتركيهم حتى الغليان، وأثناء انتظارك أحضري كوب كبير وضعي فيه حبات من بسكوت القرفة مطحونة.

- ضيفي صوص الكراميل حتي تكوني طبقة رقيقة المج، ثم ضيفي عليه خليط اللبن.

- زينيه بكريمة الخفق وصوص الكراميل وضعي عليه حبة من بسكوت القرفة ويُقدم ساخنا.

فوائد القرفة

نشر موقع halthline الفوائد الصحية لتناول القرفة وهي:

- تحتوي على مضادات للالتهاب.

- تعتبر القرفة من الأعشاب الغنية بمضادات الاكسدة.

- تحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

- تحمي الجسم من السرطانات.