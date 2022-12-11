3 نصائح مهمة لمنع طفلك من مضغ ملابسه.. «دوري على البدائل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال السنوات الأولى من العمر قد يقوم الطفل ببعض السلوكيات الخاطئة التي تثير إزعاج الأم، وتعرقلها من كيفية التعامل معها أو علاجها بشكل صحيح، والتي من بينها مضغ الصغير لملابسه، والتي قد يستمر على هذه العادة لسنوات طويلة، لكنها في النهاية تعد مرحلة عابرة وتنتهي بمرور الوقت مع العلاج الصحيح لها.

كيف تمنعين طفلك من مضغ قميصه؟

ولكيفية التعامل الصحيح مع علاج أزمة طفلك في مضغ ملابسه، قدم موقع verywellfamily العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة، مجموعة من النصائح التي تساهم في حل هذه المشكلة بشكل ملحوظ وفعال، والتي من بينها:

1- التعرف على السبب

من المهم أن تستكشفي السبب الرئيسي خلف اتجاه طفلك لمضغ ملابسه، وهل يميل إلى فعل ذلك قبل وقت تناول الوجبات الخفيفة عندما يكون جائع أم لا؟، وغيرها من الأسباب المختلفة، ومن ثم التعامل معها وحلها بشكل صحيح.

2- أعطيه البدائل المناسبة

يجب أن تقدمي لطفلك بدائل أخرى للتوقف عن مضغ ملابسه، على سبيل المثال، المنتجات المصنوعة خصيصًا لهذا الأمر، فيما بينها المأكولات الصحية المناسبة لفئته العمرية، كما يمكنك أن تبقي طفلك مشغولًا قدر الإمكان في فعل أي شيء آخر، كالرسم، أو استخدام الألعاب وغيرها.

3- استشارة متخصص

إذا كنتِ قلقة بشأن مضغ طفلك لقميصه، فمن المهم أيضا أن تستشيري طبيبا مختصا، حتى يعطي لك الخطوات والنصائح المناسبة لكيفية التعامل معه، وتوجيهه بشكل صحيح.