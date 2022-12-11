أول تعليق من «شيماء الجارحي» محاربة السرطان وصاحبة المقطع المؤثر: «خايفة من مصير أمي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بكلمات كادت تمزق القلوب ظهرت شيماء الجارحي، محاربة السرطان، في مقطع فيديو تتحدث عن معاناتها مع المرض، ورحلة علاجها التي باتت مضاعفة بعدما اكتشفت وجود ورم خبيث جديد بالتوازي مع علاجها من الورم السرطاني الموجود بالفعل، لتجد نفسها تحارب نوعين من الورم السرطاني الخبيث في آن واحد.

وظهرت محاربة السرطان، في مقطع فيديو وهي تبكي ألمًا ووجعًا: «محدش يقولي أنا حاسس بيكي، محدش مكاني، أنا برجع الأكل وبحس بنار في جسمي مبقدرش ادوق أو اشم، ولا اتحمل الألم اللي في جسمي».

أول تعليق من صاحبة المقطع المؤثر

وعلقت شيماء الجارحي على المقطع لـ«هُن» قائلة: «بقيت أحس الناس مستهترة بينا، محدش مكاننا، ومش علشان واقفة على رجلي ابقى كويسة، محدش يقولي إنه حاسس بيا، لأن محدش مكاني، أنا بحارب السرطان للمرة التالتة والمرة دي مضاعف لأنه ورمين للأسف».

بسمع الناس وهي بتموت قدامي

ببكاء شديد وحسرة على هذا القدر التي لازمته منذ سنوات، تحدثت «الجارحي» عن أصعب أوقتها خلال خضوعها لجلسات الكيماوي: «بشوف الناس بتموت قدام عيني، وهي بتصرخ من وجع الكيماوي الأحمر ومفيش قدامهم حل غير إنهم يتحملوه وفيه اللي مبيقدرش ويموت».

وتطرقت محاربة السرطان القوية، إلى تفاصيل بينها وبين الطبيب المعالج، بسبب الألم الشديد الذي تعاني منه عقب جلسات الكيماوي: «الدكتور بلغني لو مقدرتش استحمل وجع الكيماوي الأحمر ابلغه، لأن ده أول مرة يجي عليا وقت وابقى تعبانة أوي كدة من أول رحلتي مع المرض الخبيث».

خايفة من مصير أمي

الخوف من ملاقاة مصير والدتها التي لفظت أنفاسها وهي تحارب السرطان هو ما ينتاب «شيماء» فعلى الرغم من محاربتها للورم الخبيث 3 مرات من قبل، تخشى الفتاة من سحب عينة جديدة للورم الرابع الحالي: «ماما لما سحبوا منها العينة انتشر وماتت وخايفة من ده».

شيماء الجارحي.. واجهت السرطان 3 مرات وأجبرت على إجهاض الجنين

وواجهت شيماء الجارحي، 37 عاما، السرطان 3 مرات، في أقل من 3 أعوام، إذ اكتشفت الأمر في المرة الأولى، بيناير 2020، حين ذهبت للكشف على الجيوب الأنفية، لتكتشف إصابتها بسرطان البلعوم الأنفي، قبل أن يواجهها المرض مُجددا في يناير 2021، لتجد نفسها مصابة بسرطان القولون المستقيم، وعلى الرغم من رحلة العلاج الطويلة التي انتهت بالإجهاض بسبب شدة الكيماوي، والتعافي في النهاية، عاد المرض لها من جديد في 2022.

«شيماء الجارحي».. حسناء تواجه السرطان للمرة الثالثة: «أجبرت على إجهاض الجنين»