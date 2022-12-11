طريقة ممارسة تمرين البيربي وفوائده.. يحرق الدهون ويحسن الكوليسترول

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة التمارين الرياضية أمر ضروري لصحة جيدة وللحصول على المزيد من الفوائد حسب حالة الجسم، ويعد تمرين البيربي من التمارين التي تساعد على تقوية العضلات ذو فعالية للحصول على اللياقة البدنية المناسبة، ولا يحتاج إلى أجهزة رياضية فبذلك يمكن القيام به في المنزل أو الجيم، ونقدم لكم في التقرير التالي من خلال «هُن» طريقة ممارسة تمارين البيربي وفوائده بحسب موقع «healthline» الخاص بالصحة، وبحسب مدرب اللياقة البدنية إسلام محمد.

طريقة ممارسة تمرين البيربي

- لا بد من قيام تمرين الضغط قبل أداء تمرين البيربي حتى تكون مستعدًا.

- اجلس في وضع القرفصاء مع ثني الركبة.

- ثم افرد ظهرك مستقيمًا على الأرض.

- أخفض يديك على الأرض أمامك.

- ارفع قدميك للخلف بحيث تكون على يديك وأصابع قدميك.

- قم بعمل التمرين من 3 إلى 5 ثوان.

تمرين البيربي أسهل

يجب إجراء بعض التعديلات لتقليل الكثافة مثل:

- تخطي تمرين الضغط وابدأ بدفعة القرفصاء.

- واركل ساقيك للخلف حتى تكون في وضع تمرين الضغط.

- احرص عدد المرات التي نصحك بها مدرب الجيم.

أداء تمرين البيربي الجزئي

- قم بالوقوف مع الحرص على المباعدة بين القدمين وبين الكتفين، وجعل الذراعين على الجانبين.

- ادفع القدم إلى الخلف مع ثني الركبتين والجلوس في وضع القرفصاء.

- يتم وضع اليدين على الأرض إلى الأمام، وفرد القدمين إلى الخلف حتى تكون في وضعية الضغط.

تمرين بيربي مع الدمبل

- ابدأ بوضعية القرفصاء مع حمل دمبل في كل يد.

- أخفض جسدك على الأرض مع وضع الدمبل تحت كتفيك.

- تمسك بالدمبل أثناء أداء تمرين الضغط.

- وقف وارفع كلا الدمبل فوق رأسك.

- قم بخفض الأوزان إلى جانبك والعودة إلى وضع البداية.

- إذا أستطاعت يمكنك القفز أثناء حمل الدمبل.

- ابدأ ببطء وقم فقط ببضع ممثلين في البداية.

- بمجرد أن تعتاد على الحركة ويمكنك القيام بها بسهولة.

- حاول القيام بـ 8 أو 10 عدات متتالية قبل التوقف.

فوائد ممارسة تمارين البيربي للرجال والنساء

- يهدف إلى بناء قوة العضلات.

- زيادة قوة الجسم والذراعين والصدر والكتفين.

- يعزز لياقة القلب.

- يحرق الدهون خاصةً حول منطقة البطن والمعدة.

- تحسين تدفق الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- تحسين مستويات الكوليسترول.

- طريقة لبناء القوة والقدرة على التحمل مع حرق السعرات الحرارية.

نتائج ممارسة تمارين البيربي

يتباين وقت إظهار نتائج ممارسة تمارين البيربي ولا يوجد وقت محددة له، ولكن ذلك يظهر في القدرة على القيام بالتمرين بشكل أسرع.