كيفية التعامل مع زوجك المتعصب كرويا في كأس العالم.. خلي بالك من التسالي

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامنًا مع مباريات كأس العالم 2022 يحرص كل الأزواج بعد عودتهم من العمل للاستعداد لمشاهدتها، لكن يكون أغلب الرجال متعصبين لفرقهم التي يشجعونها، تعاني الزوجات معهم في كيفية التصرف معهم بسبب انتشار أجواء التوتر والعصبية في المنزل، فتحتار في كيفية التعامل معه أثناء عصبيته، لكننا سنوفر لك بعض النصائح للتعامل مع زوجك المتعصب كرويًا أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم، وذلك حسب ما أوضحه استشاري الطب النفسي، الدكتور إبراهيم مجدي.

نصائح للتعامل مع الزوج أثناء المباريات

وقدم «مجدي» طرق التعامل مع زوجك المتعصب كرويًا أثناء مشاهدته مباريات كأس العالم وتشجيعه لمنتخبه المفضل، فيجب عليك اتباع التالي:

تجهيز جو ملائم لمشاهدة المباريات

سيكون من الجيد إعداد مكان مخصص لزوجك بعيدًا عن أطفالك، لتهيئة الجو المناسب له لمشاهدته لمباريات كأس العالم، ليكون مناسبا ومريحا له لمشاهدتها.

البعد عن سؤاله

تجهل أغلب الزوجات أسرار كرة القدم، فيجب عليها أثناء مشاهدتها مع زوجها مباريات كأس العالم تجنب سؤاله بكثرة حول ما يجري في المباراة وعن تفاصيلها، ويفضل لها الجلوس في غرفة بعيدة عنه ومشاهدة التلفاز أو التحدث مع صديقاتها.

إحضار بعض التسالي

يقلل تناول التسالي من الشعور بالعصبية، فما رأيك أن تحضري له بعض المكسرات أو اللب أو الفيشار، ويكون من اللذيذ إعداد بعض المشروبات الساخنة كالشاي أو القهوة له.

إعداد بعض المشروبات التي تساعده على تهدئة أعصابه

عند إعداد المشروبات لزوجك أثناء مشاهدته لماريات كأس العالم، يُفضل الابتعاد عن التي تحتوي على الكافيين والمنبهات، واستبدالها بمشروبات تهدئ من أعصابه مثل الكركديه وعصير الليمون والبرتقال.

ما هي أضرار التعصب؟

كما أوضح الاستشاري النفسي أضرار التعصب أنها تؤدي للكثير من الكوارث وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأن التعصب والتوتر أثناء مشاهدة المباريات يعلي من ضغط الدم ونسبة السكر والأدرينالين أيضًا، والتي تتسبب في الإصابة بذبحة صدرية وجلطات في المخ.