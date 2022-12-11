رحلة جورجينا مع كريستيانو رونالدو بالمونديال.. من الدعم بالأولاد للانتقادات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلة قادتها جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفقة لاعب المنتخب البرتغالي منذ اليوم الأول لظهور البرتغال بملاعب قطر، في إطار مونديال كأس العالم 2022، فلم تهمل صديقة اللاعب دعمه بالظهور في المدرجات، سواء وحدها أو رفقة أطفالهما، أو حتى دعمه بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جوروجينا التي طالما حلمت بأن يحمل كريستيانو كأس العالم، إلا أن دفن أسود الأطلس أحلامها خلال الساعات الماضية، بعدما قضى منتخب المغرب على آمال منتخب البرتغال، ونجحوا في الفوز عليه وإقصائه من البطولة بهدف وحيد دون رد، لتتحول مشاعر «جورجينا» الحماسية لانتقادات لاذعة طالت بها مدرب المنتخب البرتغالي.

جورجينا تخرج عن صمتها بعد خسارة البرتغال

برسالة دعم حملت انتقادات لمدرب المنتخب البرتغالي، قررت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواساة الأخير عقب خسارته أمام المغرب بكأس العالم 2022، وخروجه من دور ربع النهائي.

ووجهت جورجينا رودريجيز، انتقادات قوية للمدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، بعدما ودع «رونالدو» المونديال على يد المغرب بنتيجة 1 - 0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة بقطر، مساء أمس.

أول رد من جورجينا على خسارة كريستيانو وخروج البرتغال

ومن خلال رسالة نصية مرفقة بصورة لـ«رونالدو» انتقدت جورجينا، قرار مدرب البرتغال، بجلوس اللاعب على مقاعد البدلاء، ودونت عبر خاصية ستورى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «قرر صديقك ومدربك اليوم خطأ ذلك الصديق الذي لديك الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام من أجله مثلما حدث عندما دخلت اللعبة، رأيت كيف تغير كل شيء، لكن بعد فوات الأوان»

وأضافت جورجينا: «لا يمكنك التقليل من شأن أفضل لاعب في العالم، أقوى سلاح له. ولا ينبغي أن يعطي وجهه لمن لا يستحقه، فالحياة تعلمك دروسًا، واليوم نحن لا نخسر، نحن نتعلم، ونحن معجبون بك كريستيانو».

رحلة جورجينا مع كريستيانو بالمونديال

وبدأت رحلة جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، في دعم الأخير منذ قدومها لعاصمة قطرن الدوحة، رفقة لأطفالهم، إذ نشرت عبر خاصية «الستوري» على حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة صور ترصد رحلتها إلى قطر والوصول إلى العاصمة الدوحة ، ثم نشرت صورة برفقة كعكة كبيرة، جسدت أرضية ملعب ومجسم لرونالدو وهو يركل الكرة بحذائه وفي الأعلى جورجينا وباقي أفراد العائلة.

ومع اندلاع المباريات باتت جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلفت الأنظار لتواجدها دومًا بالمدرجات، برفقة أولاد رونالدو خلال فعاليات كأس العالم بقطر لدعمه على طريقتها الخاصة

وكانت جورجينا تألقت في المباراة قبل الأخيرة، بالمدرجات بملابس محتشمة، ولاقت تفاعلاً كبيراً من محبيها العرب.

جورجينا تساند رونالدو في آخر مباراة بالمونديال

وحرصت جورجينا على التواجد أمس، بآخر مباراة للمنتخب البرتغالي، كعادتها فى مدرجات استاد الثمامة، في المباراة التي جمعت بين منتخبي البرتغال والمغرب، وأظهرت اللقطات انفعال صديقة اللاعب مرارًا وتكرارًا بسبب تواجده على الدكة.

فوز المنتخب المغربي وإقصاء البرتغال

وحقق المنتخب المغربي فوزًا تاريخيا على نظيره البرتغالي، وذلك في المباراة التي أُقيمت على أرض ملعب استاد الثمامة، ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب مع منتخب فرنسا، في الدور نصف النهائي.