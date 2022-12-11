نصائح فعالة للتخلص من الرؤوس السوداء.. «احرصي على تنظيف وجهك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الرؤوس السوداء أمر يسبب انزعاجًا للكثير من الأشخاص وخاصة للنساء والفتيات، وذلك لتسببه في عدم الظهور ببشرة صافية وناعمة، لذلك ترغب العديد من السيدات في التخلص منها بطرق بسيطة وفعالة داخل المنزل، والتوفير من الذهاب إلى صالونات التجميل.

نصائح للتخلص من الرؤوس السوداء

وللتخلص من الرؤوس السوداء قدم موقع everydayhealth العالمي، مجموعة من الخطوات الفعالة والبسيطة للتخلص منها داخل المنزل.

1- استخدام خطوة التقشير

يمكنك استخدام التقشير في المنزل وذلك من خلال مقشر مناسب لبشرتك، لإزالة خلايا الجلد الميتة، فقط ركزي على المنطقة الممتلئة بالرؤوس السوداء أثناء، وابدأي في تقشيرها مرة واحدة خلال الأسبوع على أقل تقدير.

2- استخدام علاجات الوجه

يمكن أن يساعد الحصول على علاجات للوجه بانتظام في الحد من ظهور الرؤوس السوداء إلى حد ما، حيث تعتبر علاجات الوجه طريقة منعشة لتخليص البشرة من الشوائب والحطام العميق واستعادة توهجها.

3- الحفاظ على البشرة نظيفة في جميع الأوقات

يجب أن تحافظي على بشرتك نظيفة طيلة الوقت، خاصة عند الخروج من المنزل والعودة إليه مرة أخرى، وذلك لأن هذه الطريقة تقلل من فرص ظهور الرؤوس السوداء، لذلك احرصي على تنظيف وجهك باستمرار من آثار الماكياج.

4- صودا الخبز

تعد صودا الخبز مقشر طبيعي، فقط اصنعي عجينة باستخدام صودا الخبز والماء وضعيها على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء.