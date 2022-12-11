طريقة عمل الجمبري المشوي بصوص الفول السوداني.. «حضريه لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الجمبري من أشهر المأكولات البحرية اللذيذة، ويعد أيضًا من الأطعمة الصحية المفيدة للجسم، فهو غني بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، كما يتسم بسعراته الحرارية المنخفضة، وعدم احتوائه على الكربوهيدرات، وإضافة صوص الفول السوداني للجمبري يعطيه قيمة غذائية مُضافة وسيحبونه أطفالك، لذلك نقدم لكِ طرق لعمل الجمبري المشوي بصوص الفول السوداني لتقدميها لأسرتك بحسب خُطى الشيف مروة مهنى التي قدمتها ببرنامجها «طعم ولون» المعروض على قناة «Cbc sofra».

طريقة عمل الجمبري المشوي بصوص الفول السوداني

المقادير:

- جمبري جامبو.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زيت زيتون.

للصوص:

- نصف كوب زبدة فول سوداني.

- ثلاثة ملاعق صويا صوص.

- ملعقة ليمون.

- ماء.

- فص ثوم مفروم.

- ملعقة زيت سمسم.

طريقة التحضير:

- وضع طبق الجمبري في الملح والفلفل وزيت الزيتون.

- ضعي باقي المكونات وأشوي الجمبري المتبل.

للصوص:

- ضيفي المقادير واخلطيها ما عدا الماء.

ضيفي الماء تدريجيًا بعد ذلك للصوص.

طريقة تحضير أخرى لشوربة الجمبري بالفول السوداني:

المقادير:

- ربع كوب زبدة فول سوداني.

- ملعقتان كبيرة صوص صويا.

- ملعقة كبيرة سكر.

- ملعقة كبيرة زيت سمسم.

- جمبري مقشر.

- كوب بروكلي مقطع.

- طماطم.

- رشة ملح.

خطوات التحضير:

- في بولة صغيرة الحجم ضعي زبدة الفول السوداني وصوص الصويا وقلبي جيدًا.

- ضيفي السكر وزيت السمسم.

- قلبي المكونات معًا ثم ضعيها جانبًا في إناء كبير.

- ضعي على نار عالية ماء يغلي.

- ضعي قطع الجمبري في الماء المغلي حتى ينضج ثم ضعي البروكلي.

- ضيفي الطماطم وقلبيه واتركيه لمدة من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق.

- ضعي مزيج زبدة الفول السوداني وصوص الصويا على الشوربة وقدميه بالهناء والشفاء.