الامارات | 200 مشارك في سباق المرح بـ «سكي دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكثر من 200 مشارك من جميع الفئات العمرية والمستويات الرياضية، تنافسوا على مضمار السباق في «سكي دبي»، على مسافة 400 متر، وكيلومتر واحد، خلال مهرجان سباق المرح الأول من نوعه، السباق الأبرز لهذا الموسم، الذي أُقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشهد مشاركة حضور مميز من العائلات وسط أجواء لا تُنسى ومليئة بالمرح.

وأُقيم مهرجان سباق المرح في إطار فعالية أرض العجائب الشتوية التي ينظمها «سكي دبي»، وتشمل مجموعة من الأنشطة المميزة الخاصة بهذا الموسم الساحر والمخصصة لكل أفراد العائلة. وتتيح هذه الأنشطة تحقيق تجارب غامرة خلال هذه الفترة من السنة، وهم محاطون بالثلج الحقيقي.

يتعاون «سكي دبي»، الفائز بجائزة «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم» للسنة السابعة على التوالي، بشكل دوري مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة أحداث وفعاليات مسلية وفريدة من نوعها، انطلاقاً من هدفهما ورؤيتهما التي تتطلع إلى تعزيز رفاهية وسلامة المجتمع والتشجيع على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشط، وجعل الرياضات الثلجية متاحة للجميع.