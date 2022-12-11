الامارات | 5 نصائح لاختيار الملابس المناسبة للسفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتار كثير من الأشخاص في اختيار الزي المناسب عند السفر، في زمن أصبحت فيه الأناقة أسلوب حياة، حيث يحرص كثيرون على ارتداء ملابس تمزج بين الراحة والأناقة في آن واحد، مع الحرص على تنسيق الملابس بطريقة بسيطة، كما أصبح الاعتماد على اختيار الملابس المناسبة للرحلات يعتمد على الحصول على رحلة طيران مريحة، بحسب موقع مجلة «إن ستايل» المختصة:

1- قطع عملية

وفقاً للمدرب الشخصي ومؤسس «هاميلتون ستايل» يولاندي هاميلتون، فإن الملابس الخاصة بالمطار، يفضل أن تتكون من قطع عملية كبنطلون جيرسي أسود مخصر واسع الساق، وقميص ملون، وسترة كارديجان سهلة التخزين، مع حذاء سهل الارتداء، حيث يمكن للمسافر خلعه على متن الطائرة، إذا لزم الأمر، كما تسمح بقية القطع من ملابسه بالتحكم في مدى شعوره بالدفء أو البرودة.

2- سترة واسعة

قالت الشريك المؤسس لشركة «إبيرجي» الرئيس التنفيذي للإبداع، آلي ميجيا، إنها عند السفر ترتدي حذاءً رياضياً مع قميص قطني خفيف الوزن، كما تحرص أيضاً على إضافة طبقات لملابسها، تعدها أمراً ضرورياً، ولذلك تربط سترة دافئة حول رقبتها، وتضع زوجاً من الجوارب في حقيبتها لارتدائه في حال شعرت بالبرد على متن الطائرة، لكن القطعة الأساسية التي تجعلها تشعر بالأناقة، وتضفي مظهراً أكثر ترتيباً هي سترة واسعة.

3- إكسسوارات أساسية

قالت المصممة آشلي برويت، إنه عندما يتعلق الأمر بأزياء المطار، فدائماً ما تلجأ إلى الأساسيات مثل بنطال جينز مريح، مع الحرص على ألا يكون ضيقاً، وسترة من الجلد بتصميم كلاسيكي أنيق، وحذاء رياضي. أما بالنسبة للإكسسوارات، فهي تعتبر حقيبة السفر الخاصة بها هي القطعة الرئيسة التي تجذب الانتباه، وقالت: «لقد كانت لدي حقيبة جلدية موجودة في خزانة ملابسي لمدة سبع سنوات. حيث إنها مميزة وكلاسيكية، ولا تفقد أناقتها حتى مع مرور السنين».

4- ملابس مريحة

بالنسبة إلى مصممة خزانة الملابس جابي ماراغوس، فإن أساس التنسيق عند اختيار ملابس المطار يتعلق باختيار البناطيل المريحة عند التنسيق. وقالت ماراغوس «يمكنك بسهولة ارتداء (الجوغرز) وتنسيقها بطرق مختلفة، حيث إنها مصممة للراحة»، مشيرة إلى سهولة تنسيقها باحتمالات تنسيق كثيرة، لا حصر لها مع الحفاظ على الأناقة والراحة في آن واحد.

وأضافت: «يمكنني تنسيقها مع حذاء رياضي مريح، وإضافة سترة صغيرة منفوخة أو سترة جينز».

5- أقمشة لا تتجعد

من المؤكد أن الجلوس على متن طائرة لساعات يسبب بعض الانحناء في خامات ملابسك، وهو أمر تفضل عارضة الأزياء ورائدة الأعمال كيت بوك تجنبه، وقالت: «القطع المفضلة لدي في السفر هي السراويل الطويلة التي تتميز بخفة الوزن، ولا تتجعد، حيث تبدو مريحة مرتبة».