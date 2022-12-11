الامارات | بالقطارات.. سويسرا تبدأ اليوم وصل جبال الألب ببعضها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم سويسرا تدشين خدمة قطارات جديدة تعمل دون توقف للربط بين ثلاثة من مزاراتها السياحية الرئيسة في منطقة جبال الألب.

واعتباراً من اليوم، سيعمل خط السكك الحديدية الجديد الذي يحمل اسم «غولدن باس إكسبريس» للربط بين مناطق مونترو وجستاد وإنترلاكن، في رحلة تستغرق ثلاث ساعات و15 دقيقة عبر جبال الألب.

وتتوقع سويسرا تعافي نشاط السياحة خلال الفترة المقبلة بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا، حيث تشير بيانات هيئة السياحة السويسرية إلى أن عدد الليالي الفندقية وصل في 2022 إلى 86.6% من معدلات 2019، أي ما قبل حدوث الجائحة.

وتهدف سويسرا من خلال خدمة القطارات الجديدة إلى اجتذاب مزيد من السائحين.