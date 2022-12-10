كيفية تحديد عظام الوجه وعمل «الكونتور».. دليل سهل لإتقان فن نحت الخدين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تدور فكرة «الكونتور» حول استخدام المزيج الصحيح من الظلال في المناطق الصحيحة من وجهك للحصول على تأثير أكثر إبرازًا لعظام وجهك، لأنه يضيف بعض الشكل والأبعاد الصحيحة لوجهك، وفيما يلي بعض النصائح والتعليمات الرائعة لتحديد عظام الخد، وهي سهلة المتابعة ومناسبة للمبتدئين، وذلك بحسب ما نشره موقع مجلة «elle» المتخصصة في شؤون المرأة.

كيفية تحديد عظام الخد وعمل الكونتور

فرشاة برونزر أساسية

بودرة كونتور

أحمر خدود

هايلايتر

أولا عليك تحديد خديك، أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي شفط خديك، سيساعدك هذا على معرفة مكان تجاويف خديك، أميلي الفرشاة بزاوية 45 درجة وضعيها على عظم الوجنة.

خذي فرشاة الكونتور بزاوية وضعيها ببودرة كونتور أو برونزر أغمق من لون بشرتك بدرجتين إلى ثلاث درجات.

ضعيه في النقطة الواقعة أسفل خط شعرك مباشرة.

اسحبي لأسفل إلى أقل من نصف طول عظام وجنتيك.

استخدمي ضغطًا أقل على الفرشاة أثناء التمرير لأسفل حتى لا تنزل الظلال المحيطية منطقة عظام الوجنتين.

خذي أحمر خدود يناسب لون بشرتك، أو يمكنك اختيار درجات اللون الوردي أو البني أو البنفسجي أو البرونزي.

استخدمي فرشاة بودرة ناعمة لوضعه وخلطه، ربتي على الفرشاة برفق وامزجي أحمر الخدود والبرونزر.

سيضمن ذلك ألا يبدو المكياج متقطعًا ومتفاوتًا.

الكنتور والهايلايت يكملان بعضهما البعض.

اختاري هايلايتر كريمي حسب لون بشرتك وضعيه بفرشاة صغيرة منفوشة.

ضعيه فوق عظام وجنتيك مباشرة، المنطقة التي حددتها.