طرق إزالة بقع الصدأ عن الملابس.. «استخدمي الليمون وعشبة الراوند»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تواجه ربات البيوت، صعوبة في إزالة بقع الملابس بأنواعها، ويعد الصدأ من أسوأ البقع التي تؤثر على الملابس وذلك بسبب صعوبة إزالتها، وعادةً تظهرعند الغسيل وهو مبلل عند تعليق الملابس المغسولة على أسلاك حديدية، أو وهو جاف بسبب ارتفاع مستوى الحديد في الماء المستخدم لغسل الملابس، ولا يتم التخلص من البقعة إلا بطرق معينة لضمان سلامة الملابس وعدم تلفها، ونقدم لكم من خلال «هُن» طرق مختلفة لإزالة الصدأ عن الملابس بحسب موقع «wikiHow» العالمي.

طرق إزالة الصدأ عن الملابس

طريقة إزالة الصدأ بالليمون:

الطريقة الأولى:

- أحضري شريحة من الليمون وضعيها فوق البقعة.

- ضعي قطعة قماش فوق الليمون.

- أحضري مكواة ومرريها على بقعة الصدأ.

- يمكنك تكرار التجربة حتى تختفي بقعة الصدأ بشكل كلي، ثم اتركي الملابس فترة من الوقت واغسليها بالطريقة المعتادة.

الطريقة الثانية:

- اعصري نصف ليمونة على مكان البقعة.

- اتركيها بالشمس حتى تجف تمامًا.

- افركي الملابسك ثم اغسليها جيدًا.

طريقة عشبة الراوند لإزالة الصدأ

- أحضري عشبة الراوند من بائع الخضراوات.

- اسلقي الراوند في إناء كبير يكفي لاحتواء قطعة الملابس التي عليها الصدأ.

- املأي الإناء بثلاثة أرباع ماء وضيفي سيقان الراوند.

- اغلي الماء لمدة 20 دقيقة.

- ضعي قطعة الملابس ولا تقلقي فهو يزيل البقع بأمان.

إزالة الصدأ بالبيكينج صودا

- استخدمي البيكينج صودا في حالة بقع الصدأ الصعبة.

- اربطي الجزء الذي به بالصدأ واغمسيه في الماء الدافئ.

- ثم اغمسيه في البيكينج صودا واتركيه من دقيقة إلى خمس دقائق.

إزالة الصدأ عن قطع الملابس البيضاء

- ضعي الملح على بقعة الصدأ.

- ضعي قطعة الملابس في الشمس إذ تُساعد في تسريع التفاعل.

- انتظري لمدة 30 دقيقة قبل الشطف بوساطة الماء.

إزالة الصدأ بمعجون الأسنان

- يساعد استخدام معجون الأسنان على إزالة بقع الصدأ.

- ادهني البقعة بمعجون الأسنان وافركيها في القماش جيدًا ثم اشطفيها بالماء.

- كرري هذا عدة مرات حسب مدى البقعة.