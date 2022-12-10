في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أبرز جهود الدولة لتمكين المرأة: «مناصب ومبادرات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاهتمام بحقوق الإنسان وفئاته المختلفة أمر يهم مختلف دول العالم، وبشكل خاص النساء بما يخصهن من مبادرات للحصول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي اللازمين لهن، وعلى مدار الـ8 أعوام الماضية، حققت المرأة المصرية الكثير من الإنجازات غير المسبوقة التي وصلت بها لأعلى المناصب، وتميزت من خلالها بهيئات الدولة المختلفة، إلى جانب حصولها على العديد من المبادرات المجتمعية التي وفرت لها كافة الفرص المرجوة.

تمكين المرأة في الدولة المصرية

ويستعرض «هن»، أبرز المبادرات التي قدمتها الدولة لتمكين المرأة المصرية، وكذلك المناصب التي بلغتها على مدار الـ8 أعوام الماضية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذييوافق 10 من ديسمبر بكل عام، وفق منظمة الأمم المتحدة.

حملات لمناهضة العنف ضد المرأة

قبل عدة أسابيع وبالتحديد في يوم 25 من نوفمبر الماضي، دشنت وزارة التضامن الاجتماعي حملة بعنوان «امسكوا طرف الخيط»، والتي جاءت لاستعراض بعض قصص السيدات اللائي نجحن في التغلب على التحديات المختلفة.

كما حرصت مبادرة «أنتي الأهم» على إطلاق حملة جاءت للمرة الأولى من نوعها، تحت عنوان «أنتي مش لوحدك»، والتي تم تدشينها بهدف بث الوعي في نفوس النساء ممن يقعن ضحايا بين براثن العنف بصوره المختلفة، سواء عنفًا لفظيًا أو جسديًا.

مناصب تقلدتها المرأة المصرية

ومن أبرز المناصب التي بلغتها المرأة المصرية على مدار الأعوام الماضية:

1- مستشار الرئيس للأمن القومي

تعد هذه هي المرة الأولى التي تتقلد فيها امرأة هذا المنصب، إذ تولت قيادته الدكتورة فايزة أبو النجا، وذلك بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكن هي أول سيدة تتولى منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية.

2- نائبًا لمحافظ البنك المركزي

كما تولت السيدة لبنى هلال، منصب نائب محافظ البنك المركزي، حيث تعد تلك هي المرة الأولى التي تصل لها المرأة في هذا المنصب.

3- التعيين بالقضاء

منصب آخر تقلدته المرأة المصرية، وهو توليها عدة مناصب بالهيئة القضائية، حيث تم الاستعانة بها في النيابة العامة ومجلس الدولة، وكذلك هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وذلك إلى جانب وصولها للمرة الأولى إلى منصة الحكم في القضاء، حيث جاء ذلك بقرار السيد الرئيس بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة.