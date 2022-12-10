طريقة تحضير سلطة الكينوا بالبصل الأخضر والباذنجان.. مفيدة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكينوا نوع من الحبوب اللذيذة سهلة التحضير ومن الأغذية الصحية التي تضمينها مع الطعام، يعزز القيمة الغذائية إذ أنها تحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية الأساسية، التي لا يمكن للجسم إنتاجها وتنشأ بالاعتماد على الغذاء.

ويرصد «هُن» طريقة عمل سلطة الكينوا على خُطى الشيف أمىرة شنب.

سلطة الكينوا بالبصل الأخضر

المقادير:

- أربعة أكواب ذرة حلو.

- ملعقة كبيرة بشر ليمون.

- ربع كوب زبدة.

- ملعقة كبيرة عسل.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ربع ملعقة فلفل أسود.

- كوبان كينوا مشكلة.

- أربعة حبات بصل أخضر مفروم.

طريقة التحضير:

- اسلقي الكينوا في ماء مغلي.

- ضغي الليمون والملح والكينوا في طاسة وشوحيها جيدًا.

- ضيفي الذرة وملعقة صغيرة من العسل لتعزيز النهكة.

- من الممكن إضافة أية نوع خضار وأكلها ساخنة أو باردة فتعد الكينوا مناسبة مع جميع الخضراوات ومن الممكن استبدال البصل الأخضر بأية نوع من الخضراوات.

سلطة الكينوا مع الشمندر

المقادير:

- ثلاثة قطع شمندر مقطع مكعبات.

- كوب كينوا منقوع في الماء.

- خيار مقطع.

- جزر مقطع.

- ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.

للصلصة:

- ملعقة صغيرة خردل.

- ثلاثة ملاعق كبيرة خل.

- أربعة ملاعق كبيرة زيت زيتون.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:

- اسلقي الشمندر في الماء حتى يصبح رطبًا.

- ضعي الكينوا على النار حتى تنضج وضعي الشمندر وباقي مكونات السلطة معًا.

- حضري الصلصة بخلط كل المكونات الخاصة بها.

- ضعي الصلصة على مكونات سلطة الشمندر واتركيها حتى تنضج.

- قدميها مع جميع أنواع الطعام.

سلطة الكينوا بالباذنجان

المقادير:

- كينوا.

- باذنجان كبير.

- مكعبات طماطم مقطعه.

- خيار.

- مشروم مقطع مكعبات صغيرة.

- مكعبات فلفل ألوان.

- بصل أحمر.

- طحينة.

- ملعقة كمون.

طريقة التحضير:

- اسلقي حبوب الكينوا في الماء فقط بدون ملح.

- اشوي الباذنجان علي جريل ساخن.

- ضعيهم معًا واخلطي جميع المكونات.

- جهزي صوص الطحينه وضعيها فوق الكينوا والباذنجان وقدميها بالهناء والشفاء.