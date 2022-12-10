قصة مرض يجعل صاحبه يضحك بشكل هستيري حتى الموت.. أصيبت به فتاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة مرضية نادرة تسببت في إثارة التعاطف والجدل بشأن فتاة سورية، وذلك بعد أن كشفت مؤخرًا، عن معاناتها من متلازمة مرضية نادرة، تتسبب لها في الضحك الهستيري المتواصل الذي لا يمكنها التوقف عنه، أو التحكم به على الإطلاق.

تفاصيل الحالة المرضية للفتاة السورية

وخلال لقاء تلفزيوني لها، كشفت الفتاة السورية عن تفاصيل إصابتها بمتلازمة مرضية نادرة، تسبب لها الدخول في نوبات ضحك هستيرية، والتي تعرف بـ«متلازمة الضحك المتواصل» أو «التأثير البصلي الكاذب»، وهو ما سبب لها الشعور بالإحراج والخجل عند تعرضها للعديد من المواقف التي لا تستدعي إلى هذا الأمر.

وأثناء حديثها، قالت الفتاة السورية، إن الطبيب المعالج لها، أخبرها بأنه لا يوجد علاج واضح لحالتها المرضية، مستطردة: «قالي خليكي تضحكي لحتى تموتي».

ما هي متلازمة الضحك المرضي؟

وبحسب ما كشف موقع «مايو كلينك»، الطبي العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، فإن متلازمة الضحك المتواصل أو التأثير البصلي الكاذب، هي عبارة عن حالة مرضية يتعرض المريض خلالها لنوبات من الضحك أو البكاء غير الملائمين للموقف، والتي لا يمكن السيطرة عليها.

وتحدث الإصابة بتلك المتلازمة المرضية النادرة للأشخاص المصابين ببعض الأمراض العصبية، أو إصابات معينة، والتي قد تؤثر على طريقة تحكم المخ بالعاطفة.

أطباء يعلقون عن الإصابة بالمتلازمة النادرة

ومن ناحيته أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ«هن»، أن تلك المتلازمة النادرة يصاب بها نحو 10% من الأشخاص على مستوى العالم، ومؤخرًا على مدار الأعوام الماضية، انخفضت نسب معدلات الإصابة بها إلى 5% على حسب التقديرات العالمية، وهي عبارة عن نوبات من الضحك أو البكاء غير المنظم، نتيجة حدوث اضطراب في الجهاز العصبي للشخص المصاب، ولا يتم التمكن من التحكم في تلك النوبات أو أوقات حدوثها.

وتابع «هندي»، أن الإصابة بتلك المتلازمة المرضية تسبب إزعاجًا كبيرًا لأصحابها، مع قلق أسرهم والمحيطين بهم، وهي تعرف بعدة مسميات علمية من بينها، «التوتر العاطفي»، «اضطراب التعبير العاطفي اللإرادي»، «الضحك أو البكاء المرضي»، «التأثير البصيلي الكاذب».

أعراض الإصابة بمتلازمة الضحك المرضي

أما عن أعراض الإصابة بمتلازمة الضحك المرضي، كشف استشاري الصحة النفسية عنها، والتي تتمثل في:

1- تعرض المصاب لنوبات مفاجئة من ضحك أو البكاء، مع تعبيرات وجه لا تتناسب مع المشاعر التي بداخله.

2- ضحك أو بكاء لا يتناسب مع المحفز.

3- الانفجار العاطفي.

كما كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أنه من الضرروي أن تخضع تلك الفتاة للفحص عن طريق إجراء رسم المخ، وذلك حتى يتم التوصل للسبب الحقيقي خلف هذه الإصابة: «لازم يتعملها رسم مخ، نعرف منه هل تكوينات المخ سليمة ولا لا، لأن ممكن تكون في إصابة في المخ هي اللي عملت ليها كدا».

وتابع أستاذ الطب النفسي، أن سبب الإصابة بمتلازمة الضحك الهستيري يعود في الأساس إلى وجود خلل أو مشكلة ما في عمل القشرة المخية، وبالتالي يلزم هذا ضرورة الفحص الطبي.

نصائح للتعامل مع الفتاة السورية

أما عن طرق التعامل الصحيح مع معاناة الفتاة السورية، قدم «فرويز» مجموعة من النصائح المهمة لدعمها النفسي وهي:

1- التعامل مع أن هذه الإصابة نادرة، وتقبلها بالشكل اللازم.

2- إدراك أن هذا الضحك شيئًا جيدًا وليس مضرًا، «دي حاجة لذيذة مش وحشة».

3- ضرورة البحث عن السبب الحقيقي خلف هذه الإصابة النادرة.

4- تقديم الدعم النفسي للفتاة.

5- إجراء فحوصات رسم المخ لها، ومن ثم البدء برحلة العلاج.