هل حساسية الأنف السبب؟.. تغير تام في شكل أحلام يثير اندهاش المتابعين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ظهرت المطربة الإماراتية أحلام، بملامح متغيرة بنسبة 180 درجة، مؤخرا، وذلك خلال مشاركتها في لجنة التحكيم ببرنامج المسابقات الجديد Saudi Idol، حيث بدت بملامح وجه متغيرة بشكل ملحوظ عن شكلها خلال الأعوام السابقة.

تساؤلات بشأن تغير ملامح أحلام

وخلال مشاركتها في برنامج المسابقات الغنائي الجديد «سعودي أيدول»، ظهرت أحلام الشامسي مرتدية «بيجاما» بلون «بيبي بلو» جاءت من تصميم دار الأزياء الشهيرة «Prada»، حيث أنها صُنعت من الحرير، وحملت تطريزا من اللولي، كما بلغ سعرها 5 آلاف يورو، أي ما يعادل نحو 130 ألف جنيه مصري.

وسرعان ما أثارت أحلام الشامسي، تساؤلات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب التغير التام لملامحها، والذي جاء بشكل ملحوظ في أنفها، حيث بدت أصغر مما كانت تبدو عليه في الأعوام السابقة، وهو ما أعاد أذهان بعض المتابعين لكشف الفنانة الإماراتية مسبقًاعن إجراؤها لعملية تجميل بأنفها.

أحلام تعلن إجراء عملية تجميل في أنفها

وقبل عدة أعوام كشفت الفنانة الإماراتية أحلامن عن خضوعها لإجراء عملية تجميل في أنفها، وذلك بسبب معاناتها من حساسية الأنف، وهو ما كشفت عنه خلال مقطع فيديو نشرته حينها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال مقطع الفيديو وجهت أحلام، الشكر لطبيب التجميل الذي أجرى لها الجراحة التجميلية، قائلة: «عشان عندي حساسية في الأنف ظبطنا كل شيء مع الدكتور، وساوالي خشمي».