أفكار تسريحات ناعمة للشعر الويفي والكيرلي.. «مش هتحتاجي تروحي كوافير»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الفتيات صاحبات الشعر الكيرلي الطبيعي الطويل، عن تسريحات تسهل عليهن صعوبة تصفيف شعرهن والحصول على مظهر أنيق بالشعر الكيرلي أو الويفي الناعم، وذلك دون الحاجة إلى مصفف الشعر، ذلك لأن الشعر الكيرلي يستغرق وقتاً في فك تشابكه وترتيبته بالشكل اللازم.

في هذا التقرير يستعرض «هن» افكار لتسريحات وتزيين الشعر الكيرلي والويفي في المنزل دون اللجوء لمصفف الشعر، وفقاً لموقع «pinterest»

تسريحة ذيل الحصان المزينة بوشاح الرأس الرفيع

تعتبر تسريحة ذيل الحصان للشعر الكيرلي، المنخفض مع وشاح الرأس الرفيع من أشهر التسريحات الرقيقة التي ظهرت في عروض سنو شوي غاو Snow Xue Gao لخريف وشتاء 2023، وتعد من تسريحات الشعر المثالية لصاحبات الشعر الكيرلي الطويل، ذلك لأنها تبقي الشعر الكيرلي أنيقاً وخالياً من التشابك لوقت طويل، يمكن تصفيفها في البيت بسهولة من خلال جمع الشعر من الخلف وتثبيته بشكل منخفض بوشاح ملون رفيع وأسلوب ذيل الحصان.

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية

أما النوع الثاني من تسريحات الشعر الكيرلي، والذي يعبر عن القوة هو تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية الكيرلي الفوضوية من عروض «تيا أديولا Tia Adeola» شتاء وخريف 2023، وهي مناسبة للخروج في موعد مع الأصدقاء في الخارج أو مناسبة غير رسمية، وتُعرف أيضاً بتسريحة شعر الأناناس، بالإضافة لكونها تسريحة شبابية أنيقة، فهي تجعل شعرك يبدو كثيفاً وجذاباً وأكثر حجماً، والشكل الفوضوي يعبر عن مظهر نابض بالحياة والحيوية.

تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل المثبتة بمشبك

أما تسريحة الشعر الكيرلي، المنسدل المزينة بمشبك الشعر فهي من تسريحات الشعر الويفي الرقيقة والتي تعبر عن الأنوثة، وظهرت في عروض «ألسندرا ريش»، وهي الاختيار المناسب لك اذا كنت على موعد مع سهرة أو مناسبة معينة ولا تمتلكين الكثير من الوقت لتصفيف الشعر، يمكن اعتمادها سريعاً بمشبك رقيق للخروج بمظهر أنثوي جذاب يعود بك الى مرحلة الثمانينات.

تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوع

تعتبر تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوع من التسريحات الشهيرة في عروض «هيلين أنتوني»، وهي من التسريحات الشبابية الأنيقة والرائجة لن تستغرق منك سوى دقيقتين، قومي بسحب الغرة الأمامية المبللة الى الخلف وثبتيها جيداً، مع ترك الشعر الكيرلي الطبيعي منسدلاً من الخلف على الظهر.