أكلات الشتاء الدافئة.. طريقة عمل الشعرية باللبن في الفرن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تلجأ العديد من الأمهات خلال فصل الشتاء إلى تحضير أطباق الشعرية باللبن في الفرن بالمنزل، خاصة أنها من الأكلات التي ارتبطت بأيام انخفاض درجات الحرارة، لمساعدتها في التدفئة، فضلا عن مذاقها الخاص والمميز.

طريقة عمل الشعرية باللبن في الفرن

ويقدم «هن» لربات المنازل طريقة عمل الشعرية باللبن، في السطور التالية.

المكونات:

2 كوب شعرية‏

2 كوب حليب‏

½ كوب سكر

3 بيض

معلقة كبيرة زبدة

معلقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل الشعرية باللبن في الفرن

في الخطوات الأولى، سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة.

على نار متوسطة، شوحي الشعرية بالزبدة واستمري في التقليب حتى يصبح لونها ذهبي.

ضعي باقي المقادير في وعاء كبير، واخفقهم جيدًا سويًا.

احضري صينية بايركس، وضعي فيها الشعرية المحمرة ثم اسكبي خليط الحليب.

غطي الصينية بعد وضع الخليط بالفويل وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الفويل في المرة الأولى، ثم ضعيها مُجددًا في الفرن لمدة 10 دقائق وقدميها ساخنة.

طريقة عمل الشعرية باللبن والنشا

المكونات:

كوب من الشعرية

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدي

كيلو من اللبن كامل الدسم

رشة من القرفة

كيس من الفانيليا

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة

مكسرات مجروشة وجوز هند للتزيين

حمري الشعرية في السمنة، على نار متوسطة وقلبيها إلى أن يتغير لونها ويصبح ذهبي.

ضعي الحليب بالتدريج على الشعرية وهي على النار، وقللي درجة الحرارة.

ضيفي السكر على الخليط، وقلبي حتى يذوب تماما.

في كوب جانبي، ضيفي النشا مع نصف كوب من اللبن أو الماء ونقلبها جيدا، ثم نضيفه على المزيج السابق ونستمر في التحريك.

في النهاية ضيفي القرفة مع الفانيليا، ثم يصب المزيج في طبق التقديم مع التزيين بالمكسرات وجوز الهند.