طريقة تحضير غسول القهوة الطبيعي في المنزل.. «لشعر أكثر لمعانا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يبحث الكثير من الفتيات عن المستحضرات الكيميائية التي تجعل الشعر أكثر لمعانًا منها الزيوت مثل زيت الزيتون وعمل حمام زيت يغذي الشعر من الحين للآخر، إذ أن الاستخدام المتكرر للشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية قد يجعل الشعر خشنًا وباهتًا، بالإضافة إلى أن الماء العادي يحتوي على الكالسيوم الذي يجعل خصلات الشعر هشة، لذلك يمكن استخدام غسول القهوة الطبيعي الغني بالمغذيات لإزالة آثار المواد الكيميائية من الشعر، مما يمنحك شعرا ناعما وحريريا ولامعا.

في التقرير التالي يقدم «هن» طريقة إعداد غسول القهوة الطبيعي في المنزل بمكونات بسيطة للحصول على شعر ناعم ولامع، وفقًا لمجلة الموضة الفرنسية «Vogue».

المكونات:

كوبان من ماء ورد

ملعقة كبيرة مسحوق قهوة سريع التحضير أو 1/4 كوب إسبريسو

بضع قطرات من أي زيت أساسي، ويفضل زيت اللافندر.

طريقة إعداد غسول القهوة الطبيعي:

في وعاء متوسط الحجم كوبين من ماء الورد.

في الخطوة التالية أضيفي ملعقة كبيرة من أي مسحوق قهوة سريع التحضير، يمكنك استخدام 1/4 كوب من الإسبريسو بدلاً من مسحوق القهوة.

ثم في الخطوة التالية لعمل غسول القهوة أضيفي بضع قطرات من أي زيت أساسي مثل زيت اللافندر أو زيت اللوز الحلو.

أخلطي المكونات جيدًا وتأكدي انها ناعمة تمامًا، إستخدمي غسول القهوة لإضافة لمعان لشعرك.

اسكبيه على شعرك بعد غسله بالشامبو والبلسم، ودلكي شعرك من الفروة حتى الأطراف، ثم يمكن شطفه بالماء بعد 5 دقائق، إذا كان شعرك أشقر تجنبي استخدامه لأنه يمكن أن يصبغ شعرك تدريجيًا.

فوائد المكونات المستخدمة

- أولا بالنسبة لماء الورد، يحتوي على درجة حموضة مماثلة للموجودة في الشعر، كما أن غني بالفيتامينات A و B و C و E التي تغذي بصيلات الشعر وتمنع التكسر أو الشيب المبكر.

- يساعد ماء الورد على التخلص من قشرة الرأس ومشاكل فروة الرأس الأخرى، بسبب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تنعيم الشعر ومنع التطاير وإضافة اللمعان لشعرك.

- بالنسبة للقهوة المطحونة، تحتوي على مادة الكافيين التي تعتبر جيدة جدًا لنمو الشعر، كما تحفز نموه وتقلل من تساقط الشعر بدرجة كبيرة.

- تعمل القهوة أيضاً على توسيع جذور الشعر وإطالة مراحل نموه، مما يسبب كثافة الشعر، وبما أن القهوة تحتوي على مركبات الفلافونويد، فإنها تعمل على تحسين مظهر الشعر الباهت وإضفاء اللمعان إليه، وترطيبه في نفس الوقت.

- أما عن فوائد زيت اللافندر فهو يعزز نمو الشعر، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات تعمل على تحسين صحة فروة الرأس.