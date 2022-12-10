رد فعل غريب من فتاة بعد دخول حيوان شرس إلى منزلها.. «صورته فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات من الذهول والصدمة تلاها رد فعل غريب من سيدة أمريكية تدعى ريبيكا كراكر بعدما هاجم حديقة منزلها أحد الأسود الجبلية، إذ لم تصدق أو تدرك تمامًا ماذا تفعل لكنها سرعان ما أغلقت الباب واستمرت في تصوير الأسد حتى يأتي أحد الجيران لينقذها فيما بعد، لم يكتفِ الأسد بالجرح الذي تسبب فيه لكلب «ربيكا» إلا أنه التهم ماشيتين من الحيوانات الموجودة في المزرعة.

لحظة هجوم الأسد على المنزل

لم تدرك «ربيكا» التي تعيش في مزرعة صغيرة بها مجموعة من الماعز والخراف تربيها بصحبة كلب الحراسة «شيرمان» أن يهاجمها أسد، فقد عاشت في رعب لدقائق لا تعلم كيف تدافع عن نفسها، حتى استنجدت بالجيران الذين نصحوها بإغلاق الباب فورًا وتصوير الأسد حتى ترسل الفيديو إلى المحمية التي هرب منها، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

في اللحظات التي كانت «ربيكا» تصور الموقف المرعب التي عاشته لتوثقه، كان كلبها مستلقيا على الأرض دون حراك، وبجواره الأسد الذي وقف يحدق بها وجها لوجه، ونشرت ريبيكا كراكر، مقطع فيديو على حسابها في فيسبوك، يوثق الواقعة المخيفة التي وقعت تحديدًا في مقاطعة سونوما، بعد دقائق من الواقعة ساعدها أحد الجيران حيث قام بإطلاق الرصاص في الهواء الأمر الذي أخاف الأسد لكنه كان قد التهم ماشيتين من الحظيرة، أما الكلب الجريح «شيرمان» فقد قام مفزوعًا من الخوف محاولًا الهروب وكانت إصابته خفيفه في الفم.

كان الأسد الذي هاجم البيت قد هرب منذ 28 نوفمبر، ولم يعلم أحد بوجوده في المدينة، لذلك لم تهتم «ربيكا» بإغلاق حظيرتها حتى هاجمها الأسد، وعن لحظة الهجوم كانت تلعب مع اثنين من كلابها في غرفة أخرى، عندما سمعت «شيرمان» يصرخ ويصدر أصواتا مرتفعة فجأة، دخل الأسد عبر باب منزلق إلى المنزل، وجر كلبها شيرمان إلى خارج المنزل من رقبته.

التحقيق في حادثة الأسد وقتله

في الطلقات الأولى لم يمت الأسد لكنه مات في المرة الثانية التي حاول فيها الهجوم على السيدة «كراكر» أما عن تحقيقات الحادث بالنسبة للمسؤولين في «Audubon Canyon Ranch» المحمية التي هرب منها الأسد، والمجموعة البيئية التي كانت تتعقب الحيوان، قالوا: «أسد الجبل كانت أنثى من نوع «كوجار»، تبلغ من العمر 16 عاما، وتعرف باسم P1، كانت كبيرة بالعمر بشكل غير معتاد لدى أسود الجبال، وأظهرت سلوكا غير شائع».

قال المحقق كوينتون مارتينز، الذي يعمل لدى مؤسسة Living with Lions :«من الواضح أن شيئا ما كان خاطئا في بي 1، كانت عجوزا جدا بالنسبة لأسد الجبل ولديها مشاكل تتعلق بالشيخوخة، بما في ذلك تآكل الأسنان، والاستجابات البطيئة، وضعف الحواس، وربما مشاكل صحية، في الأسابيع الأخيرة، كانت أكثر استعدادا لوضع نفسها بالقرب من البشر، بشكل متكرر، فضلا عن التغذية بشكل حصري تقريبا على الماشية، وكل هذا سلوك غير عادي».