نصائح تساعدك على علاج شفتيك من الجفاف في الشتاء.. «اشربي مياه بكثرة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يفصلنا عن فصل الشتاء أيام قليلة لقدومه، ويستعد البعض لانخفاض درجات الحرارة والمناخ البارد، لكنه يكون كابوسا للفتيات لأنه يؤثر على جمالهن بتأثر بشرتهن وإصابتها بالضرر نتيجة هذا الطقس البارد، ومن أبرز تلك الأضرار التي يسببها للبشرة هو جفاف الشفاه وتشققها، وفي السطور التالية نقدم بعض النصائح التي سوف تساعدك على الحفاظ على الشفاه وعلاجها من التشقق وذلك حسب ما عرض على موقع American Academy of Dermatollllogy Association.

تزعج الشفاه الجافة والمتشققة الفتيات، فتكون صديقتهن بداية من نهاية فصل الخريف حتى يأتي الربيع، ولذلك نصح أطباء الجلدية الفتيات باتباع عادات بسيطة للحفاظ على شفاههن من التشقق والجفاف الناتج عن الطقس القارس كالأتي:

- استخدام مرطب الشفاه من المهم استخدام مرطب الشفاه لأنه يرطب الشفاه ويساعد على التئام الشفاه المتشققة، فاحرصي على اقتنائه دائمًا في حقيبتك والمنزل، والحرص على أن يحتوي مرطب الشفاه على أي من الزيوت المعدنية أو الفازلين أو زبدة الشيا، وذلك لأنها تعمل بفاعلية على الحفاظ على معالجة وترطيبها.

- الحرص على وضع مرطب الشفاه قبل النوم استخدامك لمرطب الشفاه قبل النوم يوميًا سيعمل على علاج الشفاه في أسرع وقت وحمايتها، لأن مرطب الشفاه يحميكي من التعرض للجفاف والحفاظ على شفتيك رطبة لطول وقت ممكن.

استخدام مرطب الشفاه

- بعامل حماية 30 أو أعلى قبل الخروج، تختفي الشمس إلى حد مما في فصل الشتاء بسبب الغيوم التي تتسبب بها الصحب، لكن شعاعها الخفيف هذا يوثر على شفاتك بجانب الجو القارس، فيجب عليكِ استخدام مرطب شفاه بعامل حماية 30 أو أعلى قبل الخروج في الشمس للحفاظ على شفتيك، لأنه أشعة الشمس يمكن أن تحرق الشفاه الجافة والمتشققه بسهولة.

شرب المياه بكثرة

- للقضاء على تشققات وجفاف شفتيك يجب عليك الحرص على شرب المياه بقدر كاف في اليوم على الأقل 6 أكواب من المياه للحفاظ على بشرتك رطبة.

- البعد عن لعق شفتيك لترطيبها عادة نفعلها جميعًا اعتقادًا منا أنها سترطب الشفاه، لكنه يضر لأن تبخر لعابك على شفتيك سيجعل شفاتك أكثر جفافًا.

البعد عن الدبابيس

كأغلب الفتايات أثناء ارتدائهن للحجاب يحملن الدبابيس بين شفتيهن لسهولة التقاطهن وحتى لا تضيع منهن، لكن هذه العادة خاطئة لأن شفتيك حساسة ووضع الدبابيس بينهما تعمل على تهيج شفتيك.