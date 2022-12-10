في عيد ميلاده.. لقطات من حياة ماجد الكدواني الأسرية: «اتجوزت بدري وعندي ولد بنت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحد من أهم الفنانين في جيله، قدم أدوارًا عظيمة على مدار سنوات عمله بالوسط الفني، بصمته واضحة في الأعمال الذي يشارك بها، فلا يمكن أن ننسى دوره في فيلم «هيبتا» بدور الراوي، وجملته الشهيرة «قالها يا بيبي» في فيلم «حرامية في كي جي 2»، التي لا تزال تتصدر التريندات والكوميكسات رغم مرور العديد من السنوات عليها، هو الفنان ماجد الكدواني، بخلاف دوره الشهير في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، مع الفنان أحمد مكي.

يتزامن اليوم 10 ديسمبر، يوم ميلاد الفنان ماجد الكدواني، الذي يعتبر علامة من أعلام السينما والتلفزيون والمسرح، يرسم الضحكة والابتسامة على الوجه، بإفيهاته وطريقته المختلفة.

أسرار في حياة ماجد الكدواني

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية كواليس وأسرارا من حياته الأسرية والعائلية.

يعد الفنان ماجد الكدواني، واحدا من الفنانين الذين يفضلون إخفاء حياته الشخصية عن عدسات الكاميرات والأضواء، ربما زوجته لم تظهر من قبل حتى يخفي تفاصيل حياته الأسرية ولا يفضل الحديث عنها باعتبارها مساحة أمان شخصية لا تهم غيره.

«الكدواني»: اتجوزت صغير وعندي ولد وبنت

وكان تحدث الفنان ماجد الكدواني عن كواليس حياته الاسرية، خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية، إذ قال: «أنا اتجوزت بدري كان عندي 27 سنة، عندي ولد بنت، يوسف 26 سنة ودرس سينما في أمريكا وكان عامل دور ابني في مسلسل موضوع عائلي، وساندرا عندها 22 سنة وبتدرس موسيقى، حياة الفنانين صعبة من تقلبات مزاجية ومشاعر كل يوم بشخصية وكل فترة بتعدي بحالة مختلفة والله يكون في عون اللي بيعيشوا معانا، عيشت حالات صعبة بعد التخرج من الجامعة كنت بعيش بـ3 جنيه، الأيام دي مهمة».

وعن طقوس عيد ميلاده، قال الفنان ماجد الكدواني: «مبحبش عيد الميلاد، بحب أقضيه في سكون تام، ذكرى تدعو للتأمل تبدأ سنة جديدة بيها».