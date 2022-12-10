طريقة تحضير شوربة الحمص بالليمون اليونانية.. «تقلل الشعور بالغثيان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر شوربة الحمص بالليمون اليونانية من أشهر الوجبات الشتوية في اليونان بسبب احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية مثل الخضروات والبيض وزيت الزيتون والحمص، كما تحتوي الشوربة على كمية كبيرة من الليمون بسبب فوائده الصحية مثل أنه يقي الجسم من السموم، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، وتقليل الشعور بالغثيان الذي يصاحب مشاكل الهضم المستمرة، بجانب الحد من التهابات الجسم المزمنة.

في التقرير التالي يقدم «هن» طريقة تحضير شوربة الحمص بالليمون اليونانية بطريقة سهلة وفقًا لموقع مجلة «Elle» الفرنسية.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

كوب ونصف بصل مفروم ناعم

3/4 كوب جزر مفروم ناعم

نصف كوب كرفس مفروم ناعم

قشر ليمون

ربع كوب عصير ليمون طازج

4 فصوص ثوم مفروم

8 أكواب مرق خضار قليل الصوديوم

علبتين حمص مغسول ومصفى جيدًا

3/4 كوب مكرونة اورزو

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة فلفل اسود

ملعقة صغيرة اوريجانو مجفف

2 بيضة كاملة، 2 صفار بيض

طبق كرنب مفروم

ملعقتان كبيرتان من الشبت الطازج المفروم

طريقة التحضير:

لعمل شوربة الحمص بالليمون اليونانية قومي بتسخين الزيت أولًا في اناء كبير على نار متوسطة، ثم بمجرد أن يسخن ضيفي اليه البصل والجزر والكرفس وقشر الليمون واتركي الخليط على النار لمدة 10 دقائق مع التقليب حتى تنضج المكونات.

في الخطوة التالية ضيفي اليهم الثوم مع استمرار التقليب لمدة دقيقى اخرى، ثم ضيفي مرقة الخضار وارفعي درجة الحرارة قليلًا حتى يغلي.

عندما يغلي الخليط على النار قومي بإضافة الحمص والمكرونة والملح والفلفل والأوريجانو وتطهي الشوربة على نار عالية مكشوفًا لمدة 10 دقائق.

اخفضي الحرارة وخذي نصف كوب من الشوربة الساخنة جانبًا، ثم ضعي البيض الكامل وصفار البيض وعصير الليمون في وعاء اخر كبير واخفقيهم جيدًا.

أثناء الخفق اضيفي اليهم نصف كوب من المرق الساخن ببطء، وبالعودة لشوربة على النار وتقليبها بملعقة خشبية، ضيفي خليط البيض السابق للشوربة.

اضيفي الكرنب واستمري في الطهي على نار خفيفة لمدة 5 دقائق، وبعدها ازيلي قشور الليمون، واضيفي الشبت واستمري في التقليب.

بعد تمام النضج اسكبي الشوربة وزينيها بالشبت الطازج والفلف الأسود وزيت الزيتون.