الامارات | الملياردير مايزاوا يختار موسيقياً ليرافقه إلى القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، أمس، أن توب نجم موسيقى البوب الكورية، وستيف إيوكي الموسيقي ومنسق الأغاني، سيكونان من أعضاء طاقمه الثمانية الذين ينوي اصطحابهم في رحلة حول القمر العام المقبل على متن أحد صواريخ شركة إيلون ماسك «سبيس إكس».

وحجز مايزاوا جميع مقاعد الرحلة القمرية الأولى للشركة التي يجري الإعداد لها منذ عام 2018، والتي ستتبع رحلته على متن مركبة الفضاء سويوز إلى محطة الفضاء الدولية التي استغرقت 12 يوماً العام الماضي.

وأعلن مايزاوا اختيار النجمين على «تويتر» وعلى موقع إلكتروني خاص بما يطلق عليه مشروع «دير مون».

وسيصبح قطب الموضة وطاقمه أول ركاب على متن رحلة لـ«سبيس إكس» التي ستحلق مروراً بالقمر في الوقت الذي تدشن فيه شركات تجارية، مثل «بلو أوريجين» المملوكة لجيف بيزوس، عصراً جديداً من السفر إلى الفضاء للعملاء الأثرياء.

ومايزاوا مولع بـ«تويتر»، وقد تفاخر بتحقيق الرقم القياسي العالمي بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لأكثر التغريدات إعادة للنشر، عندما أعلن عن جائزة نقدية قدرها مليون ين (7300 دولار) لـ100 فائز مقابل إعادة تغريدها.

مايزاوا جمع ثروته من بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت.