الامارات | القرية العالمية.. شجرة عملاقة تتلألأ على ارتفاع 21 متراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ضيوفها في موسم الأعياد والعام الجديد على نحو مميز.

وسيتم تزيين شجرة الأعياد الشهيرة في القرية العالمية، التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً، بأضواء متلألئة إضافةً إلى الأقزام التي ستجعل هذه الشجرة أكثر تميزاً. ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية على المكان، جرى إضافة زينة الأعياد على ممشى الاحتفالات ليتمكن الضيوف من التقاط صور تذكارية مثالية، وكذلك الاستمتاع بأجواء الثلوج في حلبة تزلج سنوفست.

كما تقدّم القرية العالمية مجموعة من الخيارات المثالية في منافذ سوق الأعياد المتميزة بشكلها الذي يشبه كرات زينة الأعياد، والتي تستضيفها إلى جانب أكثر من 3500 منفذ تسوق هذا الموسم.

من جهتها، قالت جاكي اللنبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: «كانت الاستعدادات تسير على نحو جيد مع قيام الجميع بمد يد العون لتحضير القرية العالمية لموسم الأعياد، وإضاءة الشجرة ونشر السعادة بين ضيوفنا. يستمر أكثر من 1000 من الأقزام باستكشاف الوجهة».

فرح ومرح

نبهت القرية العالمية ضيوفها أنهم قد يقابلون الأقزام الأشقياء أثناء تواجدهم في أماكن لا يمكن توقعها، حيث سيسهمون في إضفاء أجواء من الفرح والمرح مع القليل من الفوضى الممتعة، وسيرافقون بابا نويل خلال لقاءاته مع الصغار والكبار. وأنه «لا داعي للقلق من هذه الفوضى ومن خروج بعض الأقزام عن السيطرة في القرية العالمية، إذ أعدت إدارة القرية العدة باستدعاء كتيبة خاصة من جنود الألعاب المدربين تدريباً عالياً للحفاظ على النظام، والتأكد من أن الأقزام ورجال خبز الزنجبيل لا يسببون الكثير من المتاعب للضيوف».