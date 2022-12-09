ابنة الفنانة انتصار تنافس 34 فتاة على لقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

نشرت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لفئة المراهقات، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور للمشاركات في نسخة المسابقة الحالية، التي تحتضنها مصر، وتُقام قعالياتها حاليًا، داخل أحد فنادق بمدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، حيث انطلقت في الرابع من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 12 من الشهر الجاري.

ونشرت الصفحة صور 35 متسابقة من 35 دولة، يتنافسن على اللقب، التقطت بعدسة المصور زين مالك، وعلى رأسهم شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار، التي حصدت لقب ملكة جمال مصر للمراهقات هذا العام.

تفاصيل مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات

أوضحت الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، أن المسابقة شهدت الكثير من فعاليات الحدث المُقام بمرسى علم، على رأسها مسابقات اختيار المواهب وعروض الأزياء المعاد تدويرها، والتمثيل والأداء وغيرها الكثير، إذ تخضع المتسابقات لعدة اختبارات خاصة بالثقة بالنفس، والمعلومات العامة، والقدرات والمواهب، قبل أن يذهب اللقب في النهاية للفائزة، في حفل كبير من المقرر أن يقام يوم الإثنين المقبل.

لقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2022

كانت شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار، قد حصلت على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2022 «Miss Eco ten»، في أغسطس الماضي، إذ أكدت حينها في تصريحات لـ«هُن» أنها من الأشخاص الداعمين للبيئة المستدامة وتدوير المخلفات، وتبحث عن إقامة وتنفيذ المشاريع التي تفيد المجتمع والبيئة.

ووجهت شاهيستا ، الشكر والامتنان لوالدتها، باعتبارها أول الداعمين لها، لافتة إلى أنها كانت تتلقى الدعم منها بشكل مستمر وغير مباشر، حتى لا تؤثر على النتائج.