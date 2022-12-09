أعراض الجدري عند الأطفال.. ارتفاع الحرارة يتصدر 14 علامة لا تهمليها أبدا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات عن أعراض الجدري عند الأطفال، إذ يعاني كثير من الأطفال، من ظهور بعض الحبوب تحت الجلد، مصحوبة بالحكة والإحمرار، بسبب الفيروس النطاقي الحماقي، أو عدوى جدري الماء، الذي يستمر من 5 إلى 10 أيام.

أعراض الجدري عند الأطفال

أعراض الجدري عند الأطفال، نستعرضها وفقا للموقع الطبي المتخصص لمكافحة الأمراض «CDC».

1- ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم.

2- الإعياء والمعاناة مع الضُعف الشديد والتعب والإرهاق.

3- الرغبة القويّة في التقيؤ.

4- الصداع المزمن والآلام الحادة في الرأس.

5- آلام في الظهر والبطن.

6- ظهور بعض البقع الحمراء على شكل فقاعات، مع الطفح الجلدي الكبير.

7- ظهور الدمامل الكبيرة.

8- الشعور بالخمول، وعدم المقدرة على ممارسة أي نشاط جسدي.

9- فقدان الطاقة بشكل سريع، مع الشعور بآلام عديدة منتشرة تصيب العضلات والمفاصل.

10- ملازمة الفراش والتعب الشديد عند الحركة، والتعرّض لحكّة قويّة.

11- الشعور بعدم الرغبة في تناول الطعام وفقدان الشهيّة له.

12- احتقان في الأوعية الدموية الموجودة في العينين.

13- الشعور بآلام الحنجرة والزكام والصداع والعطس المستمر

14- طفح جلدي منتشر مصحوب بسائل شفاف.

15- مشكلات في الجهاز التنفّسي، وصعوبة كبيرة في أخذ الأكسجين.

أسباب الجدري عند الأطفال

- العدوى المباشرة من شخص لآخر.

- العدوى عبر الأشياء الملوثة، على رأسها ملامسة الملابس والفراش الملوثين.

علاج الجدري المائي

- آخذ حمام بارد للتقليل من الحكة.

- وضع الكمادات الباردة على الجسم باستمرار.

- تناول مسكنات حسب الحاجة.

- تناول السوائل في فترة المرض.

- تناول الأدوية المضادة للبكتيريا، في حال تعرض بثور المريض للالتهاب.