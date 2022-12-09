ألوان ملابس تمنحك الإحساس بالسلام.. تألقي واتحكمي في أعصابك (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث السيدات دومًا عن إطلالات مختلفة ومميزة، لتظهر بشكل منمق ومتميز، إذ تؤثر الألوان بشكل هائل نفسيًا على الجسد والجهاز العصبي، وتختلف الألوان فيما تنُم عليه مثل الأزرق وعلاقته بالسماء ودلالته على النقاء، والأبيض الذي يرتبط بالصفاء الداخلي.

وقد ترغب السيدات، في انتقاء الملابس والألوان التي تناسب المكان والمناسبة، سواء كانت سهرة عائلية أم حفلًا، لذا نستعرض ألوان أزياء تنم عن السلام، لتتألقي بها، بحسب موقع «COLLEGEFASHION» المختص في الموضة.

ألوان تمنحك السلام النفسي

تعد الألوان بمثابة أضواء تؤثر بالإيجاب والسلب على المخ، واعتمادًا على درجة اللون، يكون التأثير على الحالة الذهنية، لذلك إن أجمل الأزياء، تلك التي تجلب الإحساس بالسلام، إذ تقلل من مستويات التوتر ولها تأثير مهدئ، لذلك نقدم لكِ أمثلة عليها.

أزياء باللون الأزرق

تساعد الأزياء زرقاء اللون، على الشعور بالراحة، وتقلل التوتر، وتغيير الحالة الذهنية، حتى أنه لوحظ أن الأزرق لديه قدرة على خفض ضغط الدم.

الملابس وردية اللون

تخلق الملابس التي يغلب عليها اللون الوردي، بيئة هادئة، وتخفف من مشاعر القلق.

اللون الأخضر بدرجاته

يربطنا الأخضر ودرجاته، بالطبيعة بشكل مباشر، لذا عند استخدامه في أمور أخرى، مثل: الملابس وديكورات المنزل، فحتمًا يكون للون تأثير مريح.

اللون البنفسجي في الأزياء

يرتبط اللون البنفسجي،بالمعرفة والسلام، والتأمل، ويختار كثير من الناس يختارون البنفسجي، كلون لإحداث شعور بالسلام الداخلي.

مشتقات الأحضر «المينت»

يدير حالة الإجهاد البدني، ويخفف من أعراضها، ويخلق شعور الطمأنينة.

اللون الأبيض في الملابس

اللون الأبيض في الملابس بمختلف القطع، مثل الجاكيت أو التنورة بأقمشتها المختلفة أو البنطلونات، يدل على النقاء والبراءة، ويشير إلى الضياء والنور.

تنسيق الألوان مع الأبيض

البني والأبيض:

ينصح بارتداء الملابس المنسقة بين البني والأبيض، فهي ليست كما يعتقد السيدات غير متوافقين، فعلى العكس يمنح ارتدائهما معا شكلًا منمقًا.

الوردي مع الأبيض

تداخل اللون الوردي مع الأبيض، يظهر الملابس بشكل منمق، ويعكس لكِ حالة من الهدوء.