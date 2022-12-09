طريقة عمل الموز المقلي في المنزل.. «مش هتاخد منك 10 دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تهتم ربات المنزل بشؤون مطبخها، فتحرص كل منها على معرفة ما هو جديد ومبتكر في الأطعمة لصنعه لأسرهن في وقت قصير ودون تكلفة، وتهتم الأمهات بصناعة الحلوى في منزلهن للحفاظ على صحة أطفالهن من الأصناف التي تباع في الخارج وقد تشكل ضررًا على صحتهم، لذا يبحثن عن طريقة عمل الموز المقلي.

ويستعرض «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل الموز المقلي في المنزل، وفقًا للشيف أميرة أبو شنب.

مقادير طريقة عمل الموز المقلي في المنزل

لعمل الموز المقلي في المنزل، ستحتاجين إلى:

4 حبات موز.

3 بيضات.

كوب وربع من الدقيق.

كوبان من اللبن.

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر.

رشة ملح.

وللتزيين ستحتاجين إلى:

صوص كراميل.

رشه جوز الهند أو فانيليا.

قرفة على حسب رغبتك، ويمكنك الاستغناء عنها.

خطوات عمل الموز المقلي

- ضعى على النار زيت غير للقلي.

- في وعاء، ضيفي الـ3 بيضات وأخفقيها جيدًا.

- أحضري وعاء غويط وضيفي فيه كوب ونصف الدقيق مع البيكينج باودر ورشة الملح.

- بعد ذلك ضيفي عليهم البيض المعد مسبقًا وأخلطيها جيدًا.

- وبالتدريج في أثناء الخلط، ضيفي اللبن حتى يصبح لديكِ قوامًا متماسكًا.

- قشري حبات الموز ثم أغمسيها في الخليط حتى يملأ جوانبه.

- ضعي الموز في الزيت الساخن لمدة دقيقتين حتى يتحول لونه إلى ذهبي.

- وبعد ذلك قومي بتصفيته من الزيت.

يُقدم باردًا، ضعي الموز المقلي في صحن التقديم وزينيه بالكراميل أو الشوكولاتة والقرفة أو جوز الهند على حسب رغبتك.