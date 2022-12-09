نصائح عند الإصابة بالتهاب الحلق.. تجنب تناول هذه الأطعمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعدد أطعمة الشتاء المتداولة بين الأسر، مثل الشوربة باختلاف أنواعها، والخضار واللحوم والعدس، أما عند إصابة أحد أفراد الأسرة بالبرد أو الإنفلونزا، تقوم الأم بعمل جدول أكلات تساعد على الشفاء من نزلات البرد سريعًا لأنها ترفع المناعة، وهناك أنواع معينة من الأطعمة يجب تجنبها عند ظهورأعراض احتقان الحلق منها الوجبات الخفيفة والمقرمشة.

وجبات تجنبها عند الإصابة بالتهاب الحلق

يحدث التهاب الحلق أو الاحتقان بسبب الإصابة بنزلات البرد، ويشعر المرء بألم أو حكة أو تهيج في الحلق ويمكن أن يعاني من صعوبة في البلع، لذلك هناك مجموعة من الأطعمة يجب تجنبها منها، الوجبات الخفيفة والمقرمشة، ذلك لأنها تكون ذات ملمس حاد عند ابتلاعها وتسبب المزيد من الألم والتهيج منها المقرمشات والبطاطس وتتسبب الحواف الخشنة لهذه الأطعمة آلام في الحلق الملتهب، لذلك يجب استبدالها بالأطعمة ذات الملمس اللين أفضل وتساعد على التحسن سريعًا عند الإصابة بالتهاب الحلق، وفقًا لموقع «Eat This Not That».

الفواكه الحمضية

على الرغم من أن الفواكه الحمضية مليئة بفيتامين C المفيد لنزلات البرد، لكن إذا كانت حموضة الفواكه الطازجة مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض تؤلم الحلق عند تناولها، فمن الأفضل تجنبها حتى يهدأ التهاب الحلق، كما يمكن ان تكون بعض العصائر والمثلجات المصنوعة من الحمضيات مؤلمة أيضًا، لذلك يجب التوقف مؤقتًا عن تناولها، يمكن استبدالها بالأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين C وتكون في نفس الوقت سهلة التناول مثل البطاطس المهروسة.

الطعام الحار

يمكن أن يتسبب تناول الأطعمة الحارة أو المضاف إليها صلصة حارة في تهيج منطقة الحلق الملتهبة ما يؤدي إلى زيادة الالتهاب او احتقان الفم وتأخر التعافي، لذلك يجب الإبتعاد عن البهارات تمامًا حتى يزول التهاب الحلق.

أكلات مفيدة لنزلات البرد

بالنسبة للأكلات المفيدة لنزلات البرد، قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»: «تتنوع الخضروات في الشتاء والأكلات المفيدة لتعزيز المناعة، بخلاف العصائر والمشروبات الدافئة لابد من وجود الخضار السوتيه على مائدة الطعام منها السلطات الدافئة، إذ هناك أصناف يدخل بها بعض البقول والعناصر التي تتعرض للحرارة، مع ضرورة تواجد عصير البرتقال مع الجزر، وعدم تحليته بالسكر أو العسل، والحرص على إعداد عصير البنجر مع الفواكة والخضراوات كونها غنية بفيتامين سي».